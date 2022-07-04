День независимости США — Z над Ниагарой

4 июля на дворе — американский День независимости. Отметим это мимоходом. Поскольку никаких официальных поздравлений из Кремля в кои-то веки Белый дом не получит. Хотя это вряд ли снизит объём съеденных в этот день в Соединённых Штатах хот-догов и литраж кока-колы, которой их американцы запьют, ситуация символическая. Поскольку Путин отличается редкостной корректностью и приверженностью формальному дипломатическому протоколу, так что если уж Песков отметил, что поздравлений от него не будет, означает это очень и очень многое. Точнее говоря, мы находимся на грани прямого военного столкновения, выиграть которое у американцев нет никаких шансов. И это на все 100% их «заслуга», притом, что Россия — единственная в мире страна, которая МОЖЕТ физически покончить с Америкой.

Автору когда-то, 20 лет назад, довелось в качестве президента Российского еврейского конгресса встречаться с американским президентом и его свитой в ходе их визита в Россию. Времена тогда были с точки зрения наших отношений самые, что ни на есть благостные. Путин только-только пришёл к власти и настроен был в отношении совместной работы с американцами самым благожелательным и конструктивным образом, что им и демонстрировал. Благо, теракт 9/11 уравнял нас с США, как мишень международного исламистского терроризма, а до Мюнхенской речи, не говоря уже о Пятидневной войны с Грузией, Крымской весны, операции ВКС в Сирии, войны на Донбассе и начала нынешней спецоперации на Украине было ещё далеко. Но кое-что искрило уже тогда.

Так вот, разговаривая с американским госсекретарём Кондолизой Райс, пока её шефу, президенту Джорджу Бушу и его обаятельной жене Лоре главный раввин города Менахем-Мендл Певзнер показывал питерскую хоральную синагогу и рассказывал её историю, автор мимоходом упомянул, что политика Америки на постсоветском пространстве нарушает все нормы и правила приличного поведения и пересекает какие угодно «красные линии», которые у России, как и у всякой нормальной страны, есть. Причём, невесть по какому наитию, в качестве примера он сделал особый упор на Грузию и Украину. И привёл для наглядности сравнение текущей ситуации с разжиганием американского гриля уже даже не на заднем российском дворе, а прямиком в гостиной и спальне, чего совершенно точно никто не допустит и, главное, Америке во веки вечные не простит.

Причём, ссылаясь на историю собственной семьи, происходящей с Украины, и свою жизнь, теснейшим образом с раннего детства с ней связанную, объяснил, что именно он имеет в виду. После чего продолжил про Ирак, куда американцы ещё не вляпались и насчёт того, что там будет, если это произойдёт, госпоже Райс, опираясь на выкладки своего Института Ближнего Востока, автор весьма точно и предсказал. Ну, посмотрела на него слегка снисходительно высокопоставленная гостья и на хорошем русском, который она в России всегда для общения в качестве языковой практики использовала, объяснила, почему он ничего ни в чём не понимает и во всём неправ. Причём главным её аргументом была демократия, при которой мы никогда не жили и её не понимаем, а американцы её миру несут и мир её, этой самой демократии американской, ждёт — не дождётся. Занавес. Редко когда автор себя в жизни чувствовал таким дураком.

Фотографии на память о той встрече у автора остались — любавические хасиды, которые питерской синагогой командуют, её тогда активно снимали. И осадок на душе остался: такое было впечатление, что его, как продвинутого туземца, оценили, признали полным недоумком и вежливо поставили об этом в известность. Что, в принципе, точно соответствовало действительности в отношении и его самого, и всей нашей страны. И это ещё не до конца откровенно было сказано, как со времён Обамы началось, при котором американцы совсем в словах и делах стесняться перестали! Так что, прав Путин, хрен им и кол осиновый в дышло, а не поздравления с их Днём независимости. Хотя… Облака сегодня над Ниагарским водопадом в огромную букву Z сложились. То ли это они сами собой, то ли Г-сподь Б-г нам направление на пути к победе указывает? Символично, однако!