Чисто английская традиция

Слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о «раздумьях» правительства этой милой страны над конфискацией замороженных российских активов блестяще иллюстрируют то, насколько правдива легенда о британских законах, охраняющих «священную» частную собственность, свободу торговли и прочие, столь милые сердцу человечества сказки, которыми англичане несколько столетий прикрывали свою реальную суть: бандитов и пиратов, именующих себя леди и джентльменами и притворяющихся ими. Ну, вот и притворяться перестали. Спасибо им за это! Что до того, что эти средства МОГУТ быть направлены на «поддержку и восстановление Украины» — это, в переводе на русский язык, означает, что киевский режим будет вооружаться для продолжения войны против России и проведения терактов и диверсий на её территории за собственные российские деньги. А уж государственные или частные, не столь важно, об этом глава британского МИДа ни слова не промолвила.

Ну, что тут скажешь? Строго говоря, после того, как угроза Лиз Трасс будет реализована (хотя автор рекомендовал бы сделать это в превентивном порядке, то есть немедленно), начальству нашему нужно в массовом порядке начать каперские свидетельства выписывать. Любые активы Соединённого Королевства и его граждан, от товаров в корабельных трюмах и ценных бумаг в банковских сейфах до сокровищ британской короны в Тауэре, должны являться законной добычей всех, кто захочет и сможет наложить на них руку. Тем более, что за вычетом традиционной премии охотникам за будущей английской добычей, она вполне может быть направлена на восстановление разрушенного киевским режимом Донбасса и других регионов, где России ещё придётся воевать со всей той сворой бандеровской, неонацистской и прочей сволочи, которую Запад в целом и Соединённое Королевство в частности против нас подготовили и бросили на фронт, включая, к слову, и англичан, воюющих за Зеленского.

Понятно, что вся наша отечественная свора вестернизаторов в «элите», привычно ориентирующихся на то, что собственная страна — бесконечный ресурс, который надо выкачивать и вывозить, складируя подальше от родных берегов, ни в коем случае все эти деньги в Россию не вкладывать, а что в ней с советских времён осталось, если его вывезти и продать нельзя, настоятельно необходимо побыстрее ликвидировать, чтобы оно западным конкурентам России не мешало ей своё впаривать (называлось это красиво: вписать страну в международное разделение труда), будут против. Они всегда против того, что ей необходимо и за то, что её по рукам и ногам сковывает. Такая уж у них специфика личных и кастовых интересов — понимать надо! А с учётом сохранения их роли и веса при дворе даже после того, как они с диким треском и позором облажались, потеряв на Западе более половины золотовалютных резервов страны, за что им ничего не было и ясно уже, что и не будет, возможностей для проведения в жизнь своего курса у них ох, как много.

Однако, поскольку автор в их число в силу естественной человеческой брезгливости (есть в этом мире такая неприятная штука, как общественная мораль), негативного отношения к любому хаперству, предательству, наглому воровству и дурной безалаберности, а также воспитанных родителями принципов, никогда не входил, не входит и входить не намерен, чего ж ему о правильной реакции России, её руководства и тех, кто может и хочет достойно и правильно ответить на британский беспредел, самому с собой и с читателями не поговорить? Вдруг, да отыщется среди них кто-то, с правильным сочетанием нужных качеств, патриотизма и авантюрной жилкой, западёт ему авторская идея в голову и начнёт он её реализовывать со всем тем размахом и широтой души, которую она требует? Частная инициатива всегда лежала в основе любого успешного предприятия такого типа, со времён Френсиса Дрейка и Генри Моргана. А в конце-концов к ней и государство не без выгоды для себя пристраивалось. Чисто английская традиция, между прочим. Пора её нам у себя воскрешать!