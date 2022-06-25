{ 25 июня 2022 }

Мышь похудела вдвое

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

А вы капитализацию «Диснея» видели? Вдвое упала. Если на пике акция торговалась за 200 долларов, то сейчас минимальная причастность к знаменитой студии обойдется в сумму между 90 и сотней.

Справедливости ради, валятся все. Разожранный пятый техноуклад со свистом сдувается на фоне осознания, что айфон невкусный, а топить дома обещаниями Маска и Греты — получается только жарким летом. Ясно, что и за зрелища платить, когда хлеб в дефиците, готовы только яростные фанаты.

Однако грохот падения «Диснея» особенно впечатляет, и здесь причина та самая, которая первой приходит в голову. Смягчить удар могли бы доверие и любовь именно масс. Но откуда им взяться, если «Дисней» попытался быть «голубее «Нетфликса» и в последние годы только и занимался тем, что скупал популярные франшизы, дабы каждую посочнее пропитать ядом новой этики. Сами акционеры проголосовали резко против планов компании в каждый продукт заворачивать коричневые лгбт-сюрпризы и вводить расовую разнарядку.

Этот налог на пошлость и аукается когда-то славному медиагиганту. Микки-Маус похудел вдвое и если срочно не вправит мозги, то либо умрет с голода, либо исхитрится убедить массы, что анорексия — единственный шанс для всех и каждого. Впрочем, в этом случае тоже умрет — просто вместе с остальными.

НЕВМИНКУЛЬТ


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