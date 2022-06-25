Вечная тема для дискуссии с особо чувствительным и искренним в своём идиотизме народом, по большей части из числа продвинутой либеральной интеллигенции с гуманитарным образованием, светлыми помыслами и чистыми руками, которой никогда не приходилось в серьёзной замятне на провинциальной танцплощадке от толпы пьяного или обкуренного народа дрекольем отмахиваться: «а вот, если бы Россия не упёрлась со своей поддержкой Донбасса»… «А вот, не полезли бы мы в Крым»… Ну, и так далее, по нарастающей. И тут, что сказать? Человека не били никогда, тем более ногами. Он понятия не имеет, какой толщины пруток арматуры нужен для заточки, каким по хребтине хлестать хорошо, а какой только в качестве импровизированной дубинки сгодится, да и то… Ну, незаводской человек, одним словом.

Трудно с такими клиентами. На разных языках разговариваете, как будто относитесь к разным биологическим видам. Ты ему «мяу», а он тебе «гав-гав-гав». Ты к нему с добрым и тихим наставительным словом, как к родному, а он рожу воротит и фырчит, словно ему на обед предложили живую крысу без сахара схарчить. И тут одно помогает, хоть и не всегда: конкретика окружающего мира. Притом, что гарантий никаких. Он же, повторим, не в реальной жизни существует. Он в своём жизненном пространстве, где у него собственный мир, там есть только свои и живут они по своим правилам. Тоже, конечно, хорошо. Только в столкновении с грубой реальностью у мира этого — никаких шансов не то, что на победу, но и на элементарное выживание. Причём обитатели его, в высшей мере симпатичные и милые люди, этого в упор не видят и понять просто не способны. Нечем им такие грубые материи понимать.

Соответственно, когда мрачная реальность, наталкиваясь на башню из слоновой кости, фарфора и тонкого хрусталя в которой они до поры, до времени, комфортно и уютно пребывают, её крушит, корёжит и ломает, как только и может быть в ситуациях, когда бронированный каток истории, грязный, шершавый и кровавый, прокатывается по принципам, иллюзиям и мечтам, не оставляя от них ничего, кроме тошнотворных осколков, ошмётков, обрывков и огрызков, они страшно злятся на всех окружающих, которые, хоть тресни, не хотят жить так, как этого им, с высоты своих теорий бы от них хотелось, а живут, как могут, просто стараясь уцелеть. Что требует действовать на опережение, занимать стратегические плацдармы, типа Крыма и Донбасса до того, как их займёт враг и бить первым, пока не ударили по тебе, коль скоро этот удар явно готовится и вот-вот будет нанесен. А потом держаться, сцепив зубы, не позволяя себя остановить до окончательной победы.

Теоретические рассуждения? Слов слишком много? Не врубается читатель, куда автора понесло? Да нет, к сожалению не теоретические — крик души… Хотя иногда комментарии к текстам пишут такие чудные, что явно — дурка по комментатору скучает, и давно. Один только «Красный дракон» чего стоит с её длинными текстами, в которых вперемешку поток сознания с эмоциями, обычно присущими делёжке счетов за свет и газ в коммунальной квартире или обсуждению бабками на лавочке у подъезда эстрадных звёзд и, с явной завистью, того, какие нынче пошли девицы проститутошные. Но это так, навеяло… Очередная книга вышла, в кои-то веки была встреча с читателями в книжном магазине, которых сто лет из-за коронавируса не проводил. Столько нормальных людей разом! А потом глянул в интернет — новости и комментарии к ним, и как будто в помойку по самое не могу провалился. Ну, перетерпим. Жить-то всё равно надо…