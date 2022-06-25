Высказанная премьер-министром Польши Моравецким «озабоченность» из-за наличия «Сувалкского коридора» — стокилометрового участка польско-литовской границы, вклинившегося между территорией Белоруссии и российской Калининградской областью и повышенный интерес американской прессы к тому, «на каком основании Калининград, собственно, русский», а также идеи его «возвращения» Польше высокопоставленных отставных польских политиков и военных, не случайно совпали с заявлением Сергея Шойгу о необходимости срочного укрепления обороноспособности Союзного государства, особенно в части единой системы ПВО и боеготовности региональной группировки вооружённых сил. Так что, кто не понял, порохом запахло уже и в Прибалтике. И сильно.

Что называется, не наш выбор. Транспортная блокада Калининградской области, объявленная Литвой в части железнодорожного транзита из России под предлогом перевозки туда — на российскую территорию (!) санкционных, согласно правилам Евросоюза, товаров — есть настолько же явное, наглое и открытое приглашение Москвы к действиям, каким в 1967 году было перекрытие Египтом Тиранского пролива для израильских судов. Не понимать этого не могут ни поляки, ни прибалты, ни американцы с англичанами, ни руководство Североатлантического Альянса как военно-политического блока. И тут — кто первый моргнёт. А уж как это получится, кто и на каких направлениях в итоге действовать начнёт и с применением каких именно вооружений, то один Г-сподь Б-г знает. Все вопросы к нему. Он, правда, вряд ли ответит, но тут уж поделать нечего. Такая карма.

Возможно, автор излишне пессимистичен. Он будет рад ошибиться в своих тревожных предчувствиях и прогнозах, однако пока что они с прискорбным постоянством оправдываются. Засим, скоро самое время настанет, заводить в Московском зоопарке утконоса. Помнится, Уинстон Черчилль в начале Второй Мировой войны его из Австралии в Лондонский зоопарк затребовал (и получил!). Самое было для Великобритании мрачное время, настроения в публике были тревожные и ожидания — одни других хуже. Однако, известие о прибытии утконоса их переменили. Англичане до того ошалели от того, чем озабочен их премьер, что только об этом и говорили. А потом наши немцев под Москвой разбили, Сталинград случился и как-то всё помаленьку покатилось в обратную сторону, к Берлину и Вене. Вот, похоже, что и нам утконос скоро может срочно понадобиться. Очень прикольная, на самом деле, зверушка! От национальной хандры в военную пору великолепно помогает.