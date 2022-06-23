Новый вызов

Съемки главного космофильма переместились на Землю и вовлекли на свою орбиту Милоша Биковича.

Ну да. Мы тоже уже ждали новостей о скором выходе «Вызова» в прокат, а не о старте земной части съемок, которые от орбитальной части отделили почти девять месяцев. Но верим, что причины были объективными, и прошедшее время было потрачено с пользой.

По словам Клима Шипенко, авторы проекта очень хотят сделать цельный, гармоничный фильм, а для этого нужно очень постараться, чтобы земная часть истории не проседала и держала внимание на уровне космического. Такой подход, прямо скажем, радует — наши былые опасения как раз и крутились вокруг орбиты тезиса: лишь бы сам факт орбитальных съемок не посчитали достаточным поводом для гордости. Мол, первые в кинокосмосе, галочку ставим и дальше уже всё неважно.

Теперь же четко видно, что ставка на сам фильм максимальная. Часть съемок пройдет в Центре подготовки космонавтов и санатории Вороново, а еще часть — в специально созданном павильоне с копией ЦУПа. Еще одна интересная новость — привлечение к проекту Милоша Биковича. Вот и думаем теперь: под звезду новую роль написали, или Милош кого-то заменил — например, менее верного России актера, нежели славный серб?