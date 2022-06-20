Литва заявила, что не будет пускать через свою территорию поезда в Калиниград, если они будут везти товары, попавшие под санкции ЕС. По словам главы Калининградской области Антона Алиханова, запрет должен коснуться металлов, цемента и ряда других важных товаров.

Решение, разумеется, незаконное. Свобода транзита гарантируется не только договоренностями с ЕС в рамках ВТО, но и как верно заметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, было частью пакетного соглашения между ЕС, Литвой и Россией. Другой частью, напомним, было признание границ самой Литвы со стороны России.

Калининград, разумеется, без цемента не останется — завезут морем, пусть это и дороже. Но Запад — а в суверенность решения Вильнюса мы как-то не верим — явно хочет создать для России новую точку напряжения. Однако в своем желании навредить, там забывают, что Россия слишком расчетлива, чтобы влезать в авантюру по получению коридора в Калининград, и слишком отзывчива, чтобы оставить этот выпад без ответа. Не будем забывать, что несмотря на всю свою русофобию, одним из главных торговых партнеров Литвы по-прежнему остается Россия. Обрубить эти экономические связи труда не составит и тогда уже не для России, а ЕС появится новая точка напряжения, требующая помощи в и без того кризисное для Европы время.