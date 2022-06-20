Опасения некоторых фанатов о развитии «Игры престолов» в прошлое — кажется, развеяны. Судя по новостям, поклонников ожидает настоящий сиквел — история Джона Сноу после его финального ухода за Стену.

Если вспоминать, большинство решений пресловутого финала по судьбе персонажей — в целом вполне оправданы и логичны. Удручало убогое подведение к этим решениям, но финальные точки (вероятно, предложенные непосредственно Мартином) расположились ровно там, где это не вызывает возгласа «не верю!», зато еще и открывает новые перспективы для зашибания бабла развития истории.

Арией Старк, видимо, откроют незатронутые регионы мира, давая заодно возможность изучить ее внутреннего квира. Сансой — польют бальзам обожателям интриг, гром-бабой Бриенной потешат сильных-пресильных женщин. А линия Сноу, возможно, окажется историей возрождения души после принесения непосильной жертвы, либо медитативным северным приключением опустошенного дауншифтера.

Так или иначе, марвелизация льда и пламени уже в разгаре. 21-го августа выходит первый спин-офф: «Дом дракона», затем НВО готовит путешествие Нимерии («10000» кораблей), историю сира Дункана и его оруженосца Эгге (звучит тревожно), а также путешествия Морского змея. Когда все это и россыпь анимаций пополнит еще и Сноу — пока неизвестно. Но Кит Харрингтон уже обещан, закаляется для северных съемок и тренируется делать ледяное лицо со страдальческим взглядом.

Любопытно, если именно его сделают новым Королем Ночи, но духу, пожалуй, не хватит.