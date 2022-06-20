{ 20 июня 2022 }

«АССА» выходит в повторный прокат

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

С 17 июня на Ленфильме и в дальнейшем по всей стране в повторный прокат выходит фильм Сергея Соловьёва «АССА».

«Поздний Брежнев, Ялта в снегу, ВВС кружит по ресторану, Цой ждёт перемен…» — именно так предваряет мероприятие журнал «СЕАНС», запрягая сюда актуальные политические ассоциации. Ассоциации эти в принципе понятны, — в журнале и вокруг него влажно мечтают о переменах, тех, которые пришли в страну носившую название Советский Союз, следом за фильмом. В 87-м году. Сразу скажу, мы с «СЕАНСОМ» ждём разных перемен, но фильм безусловно культовый и в известном смысле таинственный. И так уж получилось, что автор текста с некоторыми тайнами создания «АССЫ» знаком не понаслышке. Работал на картине заместителем директора и фильм сыграл в моей судьбе определяющую роль. Пару ролей в фильме сыграл и я. Совсем не определяющую — «вертухая в Бутырке» и довольно значимую — организатора съёмок. Не будь на картине меня, не был бы таким объект «Дом Бананана» — показал «творцам» помещение выделенное мне муниципалитетом Ялты под склад, да и что-то ещё выглядело бы несколько иначе. Но у побед, как известно, много отцов…

И так, сеанс магии «АССЫ» с некоторыми разоблачениями.

Когда-то довелось вычислить формулу фильма: «АССА» = Ялта, снег + любовь». Метафизика в общем. А ведь в замысле ничего такого не предполагалось — Сергейсаныч, устав от полупустых залов на своих тонких и высокохудожественных фильмах, решил пойти на встречу зрителю и снять полное опереточных страстей «индийское кино». Он сам так говорил неоднократно и публично и в кулуарах. Но случился т. н. «казус исполнителя» — художник, если он большой художник, не может сделать абы как. Даже по приколу. Сергей Александрович именно большой художник, чувствующий нерв времени, иногда даже неосознанно.

В воздухе тех лет конечно же витали ожидания перемен и перемены пришли. Они всегда приходят, когда их очень ждёшь. Спросите хоть у жителей Донбасса. Перемены случились тогда, подарив стране праздник непослушания длинной в десятилетия. Но не слушаться и шалить, пожалуй, первым в стране начал именно Сергей Александрович. Вокруг, согласно его художественному произволу, собрались молодые и талантливые непослушники — музыкальный и художественный андеграунд тех лет, на которых мы, съёмочная группа, смотрели разве что ни с испугом. Испуг быстро прошёл и мы принялись совместно выпивать и веселиться. Градус этого веселья магическим образом перетёк на целлулоид плёнки, а проступающие местами предвестники большой драмы не читались. Тогда. Теперь-то они бьют по рецепторам, задевают за струны, вызывают у осознанно живших в те времена ностальгию. И чувство вины. Мы-с и убили-с. Страну, которую можно было подлечить. Впрочем, история не знает обратного хода, пасту в тюбик обратно не загнать, и история, на следующем витке своей спирали, может только намекнуть — туда не ходи…

У фильма безусловно есть магия и она не белая. Единственным нашим оправданием за тот эффект, который был им произведён — наша искренность и любовь. И это всё есть в фильме, поэтому присоединяемся к «СЕАНСУ» и рекомендуем фильм к просмотру. Пожелаем только самостоятельности в выводах. Приятного просмотра.

Карл Шуман


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