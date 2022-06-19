{ 19 июня 2022 }

Девочка без лица ощутила себя и без пола

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Мэйси Уильямс (это которая Ария Старк в «Игре престолов») в отсутствие внятных ролей решила напомнить о себе и выбрала самый неказистый способ. Актриса сообщила, что ее героиня в том самом сериале была, скорее всего, лесбиянкой.

Правда, у сценаристов мнение отличалось, но кого оно волнует, если сама Мэйси, играя, ощущала себя именно квиром, а потому была чрезвычайно удивлена, когда ей напоследок подсунули в постель кусок маскулиного мяса по имени Джендри (теперь мы поняли, откуда и почему она так далеко выпрыгнула с кинжалом).

Склонность искать простые пути решения сложных задач за Арией Старк замечена еще с той самой сцены тыка ножычком короля-лича-кощея-ночи-севера. Но все равно ее хайп выглядит непростительно дешево. И пока дамочка будет пытаться доить именно эту корову, на вопрос: «ну когда же я стану Мэйси Уильямс, а не девочкой, которая играла Арию Старк?» — она будет получать ответ: «Не сегодня».

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Арью из «Игры престолов» не пустили в лаунж бизнес-класса

    2. Арью из «Игры престолов» не пустили в лаунж бизнес-класса

    Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», выразила свое недовольство политикой авиакомпаниии British Airways. По словам Уильямс, представители авиакомпании отказались пускать ее в лаунж-зону для бизнес-класса, поскольку несовершеннолетняя актриса путешествовала без сопровождения взрослого, сообщает [Читать...]


  2. У МАЙКЛА ДЖЕКСОНА РОДИЛАСЬ ДЕВОЧКА

    3. У МАЙКЛА ДЖЕКСОНА РОДИЛАСЬ ДЕВОЧКА

    Жена Майкла Джексона Дебби Рау 3 апреля родила второго ребенка, девочку, которую назвали Пэрис Майкл Кэтрин. По сообщению Asootiated Press, супруга короля поп-музыки разрешилась младенцем в медицинской клинике Spaulding Pain, расположенной в Беверли-Хиллз в штате Калифорния (США). Дебби [Читать...]


  3. Инфернальная девочка 

    4. Инфернальная девочка 

    Девочка не была похожа на дурочку, девочка была хорошо одета, у нее симпатичное лицо, но стеклянные, как под воздействием транквилизаторов, глаза. Она вместе со всеми на матче хоккеистов СКА – «Динамо» орала слово «ублюдок» и время от времени [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»