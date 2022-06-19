Девочка без лица ощутила себя и без пола

Мэйси Уильямс (это которая Ария Старк в «Игре престолов») в отсутствие внятных ролей решила напомнить о себе и выбрала самый неказистый способ. Актриса сообщила, что ее героиня в том самом сериале была, скорее всего, лесбиянкой.

Правда, у сценаристов мнение отличалось, но кого оно волнует, если сама Мэйси, играя, ощущала себя именно квиром, а потому была чрезвычайно удивлена, когда ей напоследок подсунули в постель кусок маскулиного мяса по имени Джендри (теперь мы поняли, откуда и почему она так далеко выпрыгнула с кинжалом).

Склонность искать простые пути решения сложных задач за Арией Старк замечена еще с той самой сцены тыка ножычком короля-лича-кощея-ночи-севера. Но все равно ее хайп выглядит непростительно дешево. И пока дамочка будет пытаться доить именно эту корову, на вопрос: «ну когда же я стану Мэйси Уильямс, а не девочкой, которая играла Арию Старк?» — она будет получать ответ: «Не сегодня».