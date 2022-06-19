Простота отнюдь не хуже воровства. Она много лучше. По крайней мере для нас, в нынешнем беспрецедентном противостоянии России с Западом и его союзниками. Поскольку, чем больше тамошние политики и военные говорят о своих намерениях, чем точнее и откровеннее их описывают, тем больше времени дают тем, кто готов слушать, видеть и осознавать увиденное и услышанное для того, чтобы подготовиться к отражению их будущих атак на нашу страну, которую никто из них в покое по-любому не оставит. А в том, что эти атаки неизбежны, сомневаться не приходится. Так что, впереди у России всё, что угодно, кроме почивания на лаврах, и никакие текущие успехи в ходе противостояния с ВСУ на Украине не могут и не должны быть основанием для этого. Расслабленных и излишне успокоенных били, бьют и будут бить в войнах прошлого, настоящего и будущего. Непонимание этого обойдётся нам очень дорого. Точно также, как попытки подмены национальных интересов личными, ведомственными или корпоративными, под какими бы красивыми лозунгами они ни происходили. А уж в Стамбуле это будет, или нет, не так важно.

Слова Патрика Сандерса, нового начальника британского генерального штаба о необходимости создания новой британской армии, которая будет готова сражаться в Европе и, вместе со своими союзниками, победить там Россию, превратив любую, незанятую российскими войсками на Украине территорию в «анти-Россию», способную десятилетиями воевать с нашей страной, как воевали и, не исключено, ещё будут воевать между собой Индия и Пакистан, очень точно характеризуют то, к чему нам нужно готовиться в ближайшем будущем — без малейших скидок на нынешний уровень британских, американских или, в целом, НАТОвских вооружённых сил. Благо, англичане не просто знают, о чём говорят, но и имеют громадный опыт успешных долгоиграющих провокаций такого рода. Достаточно вспомнить судьбу всех их колоний. Азиатских — и не только Индии и Пакистана, но и Израиля с арабами, африканских — в той же Нигерии или Судане, да и европейских — в Ирландии и на Кипре. Причём опыт последних восьми лет противостояния на Донбассе заставляет относиться к этой угрозе со всей серьёзностью.

Чем Украина с их точки зрения от всех их бывших колоний отличается? Да, ничем. Точно также, как Вьетнам или Корея, да и какие угодно страны и территории, которые Западу удалось расколоть надолго, создав себе на какой-то их части плацдарм. Объединение Вьетнама стоило десятилетий войн и миллионов жизней. Корея расколота до сих пор. И так происходит везде, где эти красиво говорящие и крайне высокоцивилизованные ребята побывали со своим «разделяй и властвуй». Причём если кто-то думает, что в нашем случае это касается только Украины, пускай так думать перестанет. К Молдавии, Закавказью, Средней Азии и Казахстану это относится в полной мере. Просто у тех же казахов и всех их соседей всё самое интересное ещё впереди. Большая Игра, она и есть Большая Игра и все они для англичан не игроки, сидящие за игровой доской, а стоящие на ней фигуры — и то, в лучшем случае. А то и так, пешки… О чём, собственно, начальник британского генштаба открыто и сказал. И это не глупость, а самое обычное для истинного англичанина циничное и подлое презрение к туземцам, удивляться которому не стоит. Могли бы уже и привыкнуть…