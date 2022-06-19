{ 19 июня 2022 }

О полном запрете ядерного оружия к 2045 году

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Инициатива руководства Казахстана о полном запрете ядерного оружия к 2045 году очень эффектна и совершенно нежизнеспособна. Это как призывы к отказу от мяса или алкоголя, углеводородного топлива или всеобщему миру во всём мире. Ну, или от прелюбодеяния — седьмой библейской заповеди. Причём если всё это совместить и предположить, что именно казахи станут лидерами человечества по части реализации на практике такого рода благородных новаций, Астану становится даже как-то жалко. Не есть мяса, не смотреть в сторону прекрасных дам, не пить, не добывать газ, нефть, уголь и, раз пошла такая тема, уран, распустить армию и прочих силовиков и перестать готовиться к возможной войне…

Интересно, сколько такой Казахстан протянет и что от него в итоге останется, если вообще останется? Соседи сильные, страна большая, богатая — чего ей зря в пацифизме, трезвости и вегетарианстве пропадать? Впрочем, сие есть не более, чем ирония автора, человека к Казахстану относящегося исключительно дружелюбно, много раз посещавшего эту страну и искренне переживающему за её будущее. Так что, насчёт предложения её начальства на тему скорейшего, чтоб не сказать немедленного, ядерного разоружения, отдавая должное красоте самой идеи, как таковой, остаётся только констатировать, что скорее всего это просто чьё-то специальное предложение, имеющее в виду разоружение России (не зря речь шла о том, что запрет ядерного оружия необходим в связи с российской операцией на Украине).

К примеру, попросили об этом казахских друзей какие-то их друзья, скажем, из Турции или, того хуже, Великобритании, а то и напрямую с Украины. Ну, они это дело и озвучили. Чего ж его не озвучить? В историю войти даже с ничем не закончившейся идеей такого рода — тоже хорошо. Потом в толстых умных книгах страну упомянут, потомки порадуются. А что никто из ядерных держав и пороговых стран эту инициативу не поддержал и не поддержит — вообще особая тема. Что они все, рыжие, что ли?! Хотя… Пускай казахи для начала американцев уговорят их ядерное оружие из Евразии вывести. Его там много понатыкано, и всё либо против нас, либо, в Азии, против нас и Китая. Им тогда всякий спасибо скажет и, не исключено, к этой инициативе и другие страны подключатся. Отличная будет работа!

Евгений Сатановский


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