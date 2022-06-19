Запрет на использование русского языка в школах города Николаев с 1 сентября нынешнего года означает простую, как железнодорожная шпала, вещь. Ни один город или сельский населённый пункт на Украине, где проживает русскоязычное население, не должен оставаться под властью режима, практикующего такую практику, название которой давно и хорошо известно — этноцид. Причём проводить это в жизнь следует не попытками апеллировать к руководству Евросоюза, которое напрямую подталкивало и продолжает толкать Киев к воплощению на практике самых подлых расистских решений абсолютно нацистского толка, или к ООН — в лучшем случае бессильной, а в худшей — точно такой же, как и Евросоюз, мерзопакостной пустопорожней говорильне, глядящей в рот американцам. Российскай армия с этим куда лучше справляется. Быстрее и убедительнее. А уж к началу учебного года она справится или чуть позже, не так важно.

Нет ничего более подлого, чем запрет людям учить своих детей на их языке. Народ, который это допускает, исчезает как таковой. Он растворяется в истории без следа и каким он был на пике своего государственного могущества и культурного расцвета, значения не имеет. Правители, которые безропотно допускают такое издевательство над своими соплеменниками, чем бы они ни руководствовались, теряют власть, а во все прежние эпохи — и жизнь. Тем более это касается тех, кто принимает и пытается провести в жизнь такие решения. И это было и остаётся правильным и справедливым. К слову, при всех претензиях к Октябрьской революции и советской власти, ни Ленин, ни его преемники в такого рода негодяйстве не замечены. Наоборот — именно они заложили основы расцвета культур и литератур народов страны, в том числе украинского. Ну, вот и дождались благодарности от руководства бывшей братской советской социалистической республики, славянской и православной…

Чертовски интересно, что должно произойти в школах Украины с произведениями украинских писателей, которые все, как один, начиная с Гоголя, писали по-русски, были и остаются частью русской культуры и литературы и воспринимали себя, как часть русского государства и русского народа? Да, они были уроженцами Малороссии, но она — Украина, была такой же частью единой страны, как Урал, Поморье, Дон, Сибирь или Дальний Восток. Так что их надо запрещать вместе с Пушкиным и Лермонтовым, Толстым и Тургеневым, Некрасовым, Чеховым и Достоевским. Иначе странновато получится! Впрочем, насчёт логики у нынешнего украинского начальства плохо. Насчёт воровства всех типов и видов, неонацизма бандеровского толка, наркотиков, наглости, вранья и отвязной до отвращения похвальбы — хорошо. А всего остального большая нехватка. Гнать его надо и судить. Но сначала, гнать в шею. До самой бывшей западной границы СССР и дальше. Чтоб Украину не позорило и не поганило.