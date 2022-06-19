Президент Соединённых Штатов Джо Байден назвал беспрецедентное повышение цен на продукты питания и бензин на территории его страны «налогом Путина». То есть, раз уж давным-давно понятно, что во всём, что в Америке происходит не так, всё равно так или иначе виновата Россия и её президент, не может же быть так, чтобы они в этот раз оказались ни при чём?! Интересно, в падении Байдена с велосипеда во время прогулки, вечных спотыканиях на трапах самолётов и у трибун для выступлений, нелепых оговорках и попытках поздороваться с пустотой, как и во всех прочих глупостях, неловкостях и провалах, сопровождающих несчастное байденовское президентство с самого первого дня до настоящего момента (и, судя по всему, до последнего дня, пока он будет президентом США), тоже Путин виноват? Ну, тогда ещё ладно…

К примеру, скандал вокруг дневника байденовской дочки, где чёрным по белому ею лично было написано, как она в детстве со своим папой душ принимала, вокруг чего сейчас большая буча в американской прессе на тему если не педофилии, то как минимум дичайшей аморальности Байдена, разворачивается — Путин устроил? Или это невесть сколько десятилетий назад спецоперация ГРУ была? Петров и Боширов тот дневник специально у давно уже взрослой тётки, которой стала дочка Байдена, выкрали, под подушку другой тётке, которая его нашла и обнародовала, затолкали, а действовали они непременно в интересах Трампа, Асада, Кима, Лукашенко, Эрдогана и Мадуро. Так, что ли? И разногласия Америки со всем миром по санкциям против России и экономической войне с Китаем, в которые никто, включая многих американских союзников, влезать не хочет — это тоже Путин?

«Налог Путина», придуманный Байденом, на самом деле — результат многолетних усилий самих демократов, а точнее всех тех ультралибералов от экономики и политики, которые, начиная с Обамы, диктуют внешнеэкономический и внешнеполитический курс Соединённых Штатов. К Америке больше не готовы всерьёз прислушиваться в Африке и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в большей части Азии. Даже в Европе её диктату пытаются сопротивляться в таких странах, как Сербия и Венгрия, которые себе по тем или иным причинам ещё могут себе это позволить, а те, кто слепо следуют её курсом, обрушивают свою экономику и стоят перед угрозой чудовищного её краха и вероятностью большой европейской, а то и мировой войны. И это совершенно точно вина не Путина, а именно Байдена и его предшественников на посту президента США.

Впрочем, с кем из них можно было всерьёз о чём-то разговаривать! Самоуверенные и самодовольные до идиотизма люди, искренне уверенные в своей непогрешимости, величии страны, во главе которой им волею случая довелось встать и её праве диктовать всему миру, как ему жить. Эгоисты до мозга костей, плюющие на договора и законы, соглашения и правила игры — писаные и неписаные, в том числе законы развития экономики, с такой лёгкостью и безразличием, словно каждого из них Г-дь Б-г лично в темечко поцеловал, благословляя на все, совершаемые им, глупости… В общем, для Америки нормально. Если человек верит, что к нему закон всемирного тяготения не относится и, закрыв глаза, шагает вперёд, стоя на краю Большого Каньона, лететь ему до самого дна. Вот так сейчас и с Байденом происходит. И Путин тут абсолютно ни при чём.