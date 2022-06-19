Доктрина Путина

Интересно, назовут ли когда-нибудь комплекс принципов, применяемых Россией на международной арене, которые были внятно, понятно и предметно изложены российским президентом в его выступлении на Петербуржском международном экономическом форуме (некоторые из них были уточнены в ходе их совместной сессии с президентом Казахстана), доктриной Путина. Оно того стоит. Те, кто его слушал и, тем более, наблюдал за происходящим, хотя бы на телеэкранах, смогли собрать впечатляющий набор основных постулатов, закрепленных в ходе ответов на вопросы и в дискуссии. И выглядят они как-то очень уж убедительно. Просто, понятно, без особой теоретизации и отсылки к туманным принципам, неизвестно откуда взявшимся, кем и для чего придуманным и кому выгодным. Что называется, всякий желающий имеет возможность сравнить с тем, что говорят и делают западные лидеры, и пораскинуть мозгами — если, конечно, они, эти самые мозги, у него в голове есть.

Никаких проблем с соблюдением правил игры, в том числе на международной арене. Свобода торговли — значит, свобода торговли, причём взаимовыгодной. Отказ от применения санкций и использования экономики, как средства давления и, тем более, как оружия, значит так и будет. В качестве ответной меры Россия санкции вводит (на взгляд автора, поздно и недостаточно, но он, автор, не президент), но не более, чем. Никакого шантажа ни по отношению к кому и ни по какому поводу. Предупреждать Москва предупреждает — мало ли, вдруг поможет предотвратить обострение обстановки, но терпит до последнего. Красные линии у России есть и пересекать она их не позволит никому — это тоже было сказано. Но лежат они в сфере безопасности и это то, чем не может позволить себе пренебречь ни одно государство. Как и теми прецедентами этноцида, в отношении русского народа, языка и культурно-цивилизационного наследия, которые на Западе стали нормой. Пересмотра итогов Второй Мировой войны это тоже касается.

Для тех, кто не понял — это об осквернении памяти павших в войне советских воинов, попытках героизировать нацистов и коллаборационистов, а также приравнять СССР и Третий рейх, обвиняя нашу страну в развязывании войны, наравне с гитлеровской Германией. При этом Россия никого не заставляет следовать в русле её политики, что яснее ясного было видно из выступления президента Токаева. Наша страна ДНР и ЛНР признала, а Казахстан нет? Никаких вопросов. Независимое государство, имеют полное право на свой курс в этом и всех остальных вопросах. До того, пока этот курс не угрожает существованию России, как угрожали и угрожают ему действия на Украине НАТО, ни малейших претензий. Да и с Украиной… Хочет её иметь Евросоюз в своём составе — никаких проблем. Не было у бабы заботы, купила она себе порося. Но ведь Россия против этого никогда и не возражала. А всё, против чего она возражала, к членству Киева в ЕС никакого отношения не имело.

К слову, Москва с Киевом до самого конца пыталась решить дело миром. И не её вина, что никакие соглашения, подписанные украинским руководством, оно изначально выполнять не собиралось, о чём сейчас открыто на всех перекрёстках и заявляет. Что до Москвы, она никого не заставляет двигаться её курсом, принимать ту или иную идеологию, не свергает правительства соседей ближних и дальних и не ставит на их место своих ставленников (по мнению автора, опять-таки, напрасно) и, вообще говоря, относится к международному праву и суверенитету чужих стран куда уважительнее, чем страны западного блока. И, кстати, никому не читает назойливых лекций насчёт того, как их страны должны быть устроены и как должны жить, максимально стабилизируя обстановку там, где американцы и их союзники рушат или пытаются разрушить чужую государственность, как в Сирии, Белоруссии и совсем недавно в Казахстане. Выглядит привлекательно до крайности. Ну — это и есть доктрина Путина…