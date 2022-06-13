{ 13 июня 2022 }

Американцы заплатили-таки в рублях

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Американцы заплатили-таки Роскосмосу за полёт своего астронавта на МКС в рублях. Да, с задержкой на месяц, да, через фирму-посредника, а не напрямую со счетов НАСА, но все два миллиарда (желающие могут пересчитать, сколько это в долларах), как с куста. Полностью, как им и было объявлено. Так что, схема работает не только по газу и нефти. Страна, в смысле Соединённых Штатов, по отношению к России недружественная? Да уж… Свергать Путина им, правда, явно не удаётся. Так что, теперь основной упор в американской аналитике, касательно России, делается на то, что для того, чтобы её перетянуть на «правильную сторону истории» (то есть подмять под себя и расчленить на беспомощные, ничего из себя не представляющие огрызки, а лучше вообще уничтожить, как таковую), нужно дождаться, чтобы Путин помер. Ну, или кто-нибудь ему бы в этом помог, о чём американцы пишут прямым текстом, практически этого своего искреннего желания не скрывая.

Но мы на этом зацикливаться в данном случае не будем, хотя упомянуть о данном факте необходимо. Очень уж хорошо уровень наших двусторонних отношений, а точнее их практически полного отсутствия характеризует. Бедный, бедный посол Антонов, которому, исходя из его служебного долга, приходится их в Вашингтоне, находясь даже не в изоляции, а практически в блокаде, поддерживать хоть на каком-то уровне. Чего с его визави, послом Салливаном, в Москве не происходит. Взаимность, конечно, взаимностью, но до американского уровня политического сволочизма ни наш МИД, ни прочие инстанции никогда не опускались и даже сейчас не опускаются. Что до того, с чего мы начали: Америка недружественная страна, значит за всё, что ей до зарезу от нас необходимо, пускай платит рублями. И, для особо тупых, схемы предложены, чтобы совсем им свои извилины не напрягать. А то, неровён час, перенапрягутся, мозги выкипят. Чтобы русские доллары, евро, фунты или йены не брали?! А ведь теперь приходится именно к этому привыкать. И это как минимум надолго, а может быть и навсегда…

Вот именно так суверенитет и отстаивают, в том числе финансовый. И, кстати, рубль именно так и только так и превращается в международное платёжное средство. Давно бы так сделать, но у нас же традиционные СКВ у экономистов и финансистов настоящим фетишем были, а для многих и до сих пор остаются… Нет, для порядка правильные слова, насчёт превращения рубля в конвертируемую валюту, а Москвы в международный финансовый центр, они говорили и все нужные для создания у высшего начальства приятных иллюзий насчёт того, что над этим они неустанно работают, бумаги в Кремль писали. Но на самом деле… Закон природы: развитие событий по пути наименьшего сопротивления, при том, чтоб чиновники в лучшем случае не делают вообще ничего, а в худшем для них напрягаются на тему создания приемлемой имитации. Или имитации имитации, что ещё проще — особенно за большие бюджетные деньги. Ну, не было бы счастья, да санкции, конфискация активов и замораживание российских золотовалютных резервов помогли. Спасибо Штатам хотя бы за это!

Евгений Сатановский


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