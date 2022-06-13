Про концерн BASF

Председатель совета директоров химического немецкого концерна БАСФ, крупнейшего и одного из старейших в мире (в России он работает с 1874 года) Мартин Брудермюллер хорошо известен, как один из главных в ФРГ противников прекращения закупок у России трубопроводного природного газа. Ничего личного, просто бизнес: он трезво полагает, что требования по этой части дилетантов из нынешней правительственной коалиции обрушат все достижения, которых немецкая промышленность добилась со времён войны и ввергнут экономику Германии и страну в целом в нищету и ничтожество. Ну, тут что сказать? Практичный подход трезвого человека к проблеме будущего Германии, как развитого государства или его, этого будущего, отсутствия. Каждый решает сам. Немецкий бизнес по-одному, немецкое правительство по-другому.

С другой стороны тот же самый Мартин Брудермюллер, выступая перед сотрудниками БАСФ заявил, что в их рядах («в семье БАСФ») нет места тем, кто не осудил российскую военную операцию на Украине и не выступил против неё. Насчёт сотрудников в Германии и в других странах не скажем, но в России, где у концерна трудятся 600 человек и они пока что получают зарплату, хотя БАСФ в нашей стране работу сворачивает, что создаёт проблемы для ряда отраслей, точно. Это примерно то же самое, как если бы в Америке немецкий, японский или российский, да и вообще какой угодно иностранный инвестор заявил, что работать на его предприятиях больше не смогут, к примеру, сторонники Трампа. Или Байдена. Или приверженцы той или другой веры. Евреи, мормоны или буддисты, всё равно. Ну, или люди с определённым цветом кожи, а то и, не дай Б-г, пола и сексуальной ориентации.

На части бы его порвали — и быстро. А здесь — ничего. Можно. Как так?! Хотя, надо сказать, в недоумении автор пребывал недолго. Военная операция наша на Украине в первую очередь насчёт чего? Правильно, денацификации. А БАСФ, что за концерн? Желающие могут заглянуть в его историю. И узнать, что в Третьем рейхе назывался он иначе. ИГ Фарбениндустри — никому ничего не напоминает? Рабский труд узников концлагерей на вредных и опасных производствах, газ Циклон Б, которым только в Освенциме в газовых камерах 1,1 млн. человек отравили… Исходно — пестицид. До сих пор под другими названиями в целом ряде стран выпускается. Руководство концерна, кстати, после войны, как нацистских преступников, к длительным срокам заключения приговорили, но быстро выпустили на свободу и вручили государственные награды ФРГ.

Уже в начале 50-х годов концерну разрешили вернуть исходное довоенное название. То, которое он носил в войну очень уж запятнано было — не отмыть, а это для маркетинга плохо. Ну вот и началась новая глава в истории старого нацистского концерна, прямого соучастника самых страшных преступлений гитлеровского режима, одного из непосредственных организаторов массовых убийств, ничуть не менее ответственного за них, чем СС. А теперь, что выходит?! В концерне, с его жутким нацистским прошлым, да ещё и в России, будут работать люди, которые открыто поддерживают денацификацию Украины, для нацификации которой Германия, вместе с Соединёнными Штатами, Великобританией, Польшей, Францией и прочими странами НАТО столько сил положила?! Не мог этого партайгеноссе Брудермюллер перенести. Он и не стал себя мучить. Спасибо ему за откровенность!