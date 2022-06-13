Что означает укрепление российского рубля, дошедшее до уровня ниже 60 «деревянных» за доллар? На пике он, родимый, который доллар США, напомним, за 120 рублей шёл. И ведь покупали! Поскольку, согласно обещаниям американского президента, которому у нас изрядная толика избыточно образованных, но не очень умных (такое сочетание личных качеств бывает сплошь и рядом) людей, рубль вот-вот должен был с грохотом обвалиться, похоронив под собой российскую экономику. Обещано было 200 рублей за доллар. Сейчас — 58,14. Почувствуйте разницу. И это в разгар военных действий, равных которым у нас с Великой Отечественной войны не было! Про эмбарго, санкции, которые никто никогда ни против кого в мире отродясь не вводил и не говорим. Ну, и где тот коллапс экономики, по-поводу которого у нашей творческой интеллигенции было столько нервов? И, кстати, как себя сегодня чувствуют те «особо удачливые», которые успели долларов набрать за те самые 120 рублей, в предвкушении толкнуть их за 200?!

Что означает отмена требования об обязательной продаже экспортёрами 50% валютной выручки? Сначала, между прочим, они должны были 80% от неё государству продавать, причём в течение трёх дней. Потом сроки значительно увеличились, а процент, обязательный к продаже, уменьшился. Теперь вообще это требование отменили. Не прошло и трёх с половиной месяцев с начала спецоперации на Украине, а вопрос стабильности или нестабильности отечественной экономики не стоит в принципе. То есть понятно, что проблемы есть и ещё будут — слишком многие вокруг нам нагадить стараются. Но каким-то волшебным образом у тех стран, которые борются с Россией и её экспортом их куда больше, чем у Москвы, причём ИХ проблемы — настоящие. И устроили они их себе исключительно сами, по своей воле. Так что на той стороне раздаётся всё больше возмущённых голосов, которые спрашивают: эмбарго и санкции против России ради поддержки Путина вводили, что ли?! И ведь, очень похоже, что так и есть!

Выясняется, что сырьё, импортируемое из России, заменять нечем. НЕЧЕМ. И это в отсутствие жёсткого и последовательного запрета Москвы на его продажу недружественным — то есть откровенно враждебным по отношению к нам странам. Нет, теоретически, если через несколько лет, да при полном изменении логистики в мировых масштабах… И цены уже на прежний уровень не вернутся — нет таких идиотов среди альтернативных поставщиков, которые отказывались бы от сверхприбылей, лишь бы России насолить. Которая, при этом, получает в разы больше денег за товары, которые экспортирует в куда меньшем объёме, чем раньше. Так и хочется, вспоминая Пушкина, воскликнуть: «Ай, да Байден, ай, да сукин сын!» — и поставить в честь него памятный знак на экономфаке МГУ. До того России помог! Нет, нервы потрепал, что есть, то есть. Настроение испортил и портить продолжает. Иллюзии обрушил полностью. Но всё на пользу пошло. Так что живём, работаем и воюем до победы, которая на все 100% будет за нами!