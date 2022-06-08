Индии полюбилась российская нефть — как сообщает Bloomberg, страна хочет вдвое увеличить и без того резко выросший импорт «черного золота» из России. Контракт сроком на 6 месяцев планируется заключить с «Роснефтью», а в сделке горит желанием поучаствовать ряд крупных нефтеперерабатывающих компаний и банков из Индии.

Нефть, разумеется, Индия хочет получить со скидкой, пользуясь санкционными осложнениями России. И скидку ей, конечно же, сделают, но уже не такую большую, как месяц или два назад. Причина этого проста — первые сложности, связанные со сбытом, были преодолены, что положительно сказалось на стоимости отечественной нефти Urals. Кроме того, рынок напуган прогнозами Goldman Sachs о грядущем подорожании нефти до $140 из-за разрыва торговых цепочек и растущего спроса со стороны Китая, чья экономика выходит из состояния карантинного сна. В этой ситуации Индия хочет подстраховаться от скачка цен, и Россия может ей помочь, обеспечив себе хороший доход и стабильность работы своей нефтедобывающей отрасли.

Любопытно, что в тот самый момент, когда Россия успешно перенаправляет товарные потоки нефти на Восток и увеличивает прибыль от роста мировых цен, в США продолжается углубление энергетического кризиса. Цена топлива при Байдене выросла в 2 раза, а потенциальные проблемы с энергообеспечением привели к объявлению ЧС в США. Логичным шагом казалось бы умиротворение рынка за счет облегчения доступа к нефти из России и других стран, поддержка мер по наращиванию собственной добыче и так далее, однако в Белом доме решили иначе. В пакете мер по борьбе с кризисом значится всемерная поддержка развития возобновляемых источников энергии, чья дороговизна и нестабильность уже сыграли злую шутку с европейцами. Воистину, увлеченность «зеленым переходом» на Западе все больше напоминает сектантскую одержимость.