{ 8 июня 2022 }

Великобритания оставляет своих граждан без любимого блюда

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Политика Великобритании оставляет ее граждан без любимого блюда — стоимость Fish & Chips стремительно дорожает, разоряя кафе, специализирующиеся на его подаче. Причиной становится резкий рост цен на его ингредиенты: треска и пикша за год подорожали на 75%, подсолнечное масло — на 60%, мука — на 40%. В отчаянии рестораторы просят Норвегию увеличить поставки рыбы для снижения цен.

Как мы видим, рост цен на это блюдо вызван двумя факторами: продолжающимся не без помощи королевства конфликтом на Украине, взвинтившим цены на пшеницу и подсолнечное масло, а также введением пошлины в 35% на российские товары, в том числе белую рыбу. Вводя эти пошлины, Великобритания рассчитывала, что это «максимально ударит по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство». Получилось с точностью до наоборот. Британцам пора готовиться к долгосрочным последствиям: просто так улов рыб не увеличится. Нужно наращивать рыболовецкий флот, а это время-деньги-люди. Но премьер-министр Борис Джонсон, несомненно, и дальше будет говорить об эффективности санкций и необходимости «заставить Россию заплатить за агрессию». Если ему сегодня вечером не вынесут вотум недоверия, разумеется.

Мейстер


Похожие посты:


  1. АЛЛО, АМЕРИКА! СВОИХ ГРАЖДАН ДОМОЙ НЕ ПУСКАЮТ!

    2. АЛЛО, АМЕРИКА! СВОИХ ГРАЖДАН ДОМОЙ НЕ ПУСКАЮТ!

    Двадцать тысяч американцев выдворены из страны из-за оплошности и халатности чиновников. Люди старшего поколения помнят, как в годы «развитого социализма» под разными предлогами из СССР выдворялись за рубеж политические смутьяны типа Солженицына, Синявского, Кузнецова, Дымщица, Гинзбурга, Буковского, как [Читать...]


  2. Саблезубая белка добралась до своего любимого жёлудя

    3. Саблезубая белка добралась до своего любимого жёлудя

    По слухам, смешная и трогательно жадная саблезубая белка Скрат из многосерийного мультипликационного фильма «Ледниковый период», в последней его версии добралась до своего любимого жёлудя, который ей вот уже невесть сколько лет не удавалось схарчить, и сгрызла его наконец [Читать...]


  3. Зеленский анонсировал принятие закона об особом правовом статусе граждан Польши

    4. Зеленский анонсировал принятие закона об особом правовом статусе граждан Польши

    Гадают журналисты и политологи: с чего это вдруг Зеленский анонсировал принятие закона об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины? Что сие нововведение должно означать и под что означенный кунштюк президент украинский стране своей и народу втюхивает [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»