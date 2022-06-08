Великобритания оставляет своих граждан без любимого блюда

Политика Великобритании оставляет ее граждан без любимого блюда — стоимость Fish & Chips стремительно дорожает, разоряя кафе, специализирующиеся на его подаче. Причиной становится резкий рост цен на его ингредиенты: треска и пикша за год подорожали на 75%, подсолнечное масло — на 60%, мука — на 40%. В отчаянии рестораторы просят Норвегию увеличить поставки рыбы для снижения цен.

Как мы видим, рост цен на это блюдо вызван двумя факторами: продолжающимся не без помощи королевства конфликтом на Украине, взвинтившим цены на пшеницу и подсолнечное масло, а также введением пошлины в 35% на российские товары, в том числе белую рыбу. Вводя эти пошлины, Великобритания рассчитывала, что это «максимально ударит по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство». Получилось с точностью до наоборот. Британцам пора готовиться к долгосрочным последствиям: просто так улов рыб не увеличится. Нужно наращивать рыболовецкий флот, а это время-деньги-люди. Но премьер-министр Борис Джонсон, несомненно, и дальше будет говорить об эффективности санкций и необходимости «заставить Россию заплатить за агрессию». Если ему сегодня вечером не вынесут вотум недоверия, разумеется.