Киев требует ускорить поставки вооружений и военной техники

Вернёмся к Украине. А также к поставкам туда Западом вооружений и военной техники, которые по мнению украинского руководства осуществляются до безобразия медленно и совершенно не в том количестве и не того качества, на которое Киев рассчитывает и которое от своих «союзников» требует. Слово «союзники» взято автором в кавычки не случайно. Никто же не называет питбуля, бурбуля или бульдога особой злобности, натасканного на драку с кем угодно, включая противника, которого ему по определению не победить, союзником его хозяина. Бойцовый пёс — да. Ценное имущество — да. Хозяин к нему может даже какие-то чувства в глубине души испытывать и не только из-за призовых денег, но и вполне искренние. Насколько вообще хозяева бойцовых собак, натренированных для смертельного боя, способны к кому-то какие-то чувства испытывать. Но не более, чем.

Не нравится сравнение? Ну, можно отношения Украины с Соединёнными Штатами, Великобританией и всем прочим западным миром, сравнить со связью римского ланисты с любимым гладиатором. Желающие могут посмотреть жёсткий и более чем откровенный американский сериал «Спартак». Очень точно всё описано. С той только разницей, что украинский гладиатор, как и положено избалованному вниманием публики и хозяев чемпиону, столкнувшись с неразрешимой проблемой в виде противника, которого он победить не может, уже начал всячески кочевряжиться и строить из себя оскорблённую в лучших чувствах красну девицу (в Риме это называлось — весталка), но глотку хозяевам резать ещё не начал. Ну — это, не исключено, впереди. Украинские беженцы в Европе, среди которых масса криминальных элементов, ещё пятый угол европейцам покажут.

Пока, однако, официальный Киев требует, скандалит и хамит. Не случайно в той же Германии министр иностранных дел отказалась с украинским послом Мельником встречаться, который выделяется запредельной личной наглостью даже на фоне отмороженного в целом на всю голову украинского дипломатического корпуса. Что до более известных фигур, главный пропагандист президента Зеленского, Алексей Арестович надысь устроил выволочку американцам за то, что те Киеву мало РСЗО поставляют, причём не той системы, что у них запрошены. Дают четыре, а по расчётам Арестовича, чтобы переломить ситуацию на фронтах им надо 60. Чтобы российскую армию остановить — 40. Чтобы её наступление замедлить — 20. Простая арифметика. Пошаговые претензии с разбегом ровно в 20 единиц ракетных систем. Как чисто конкретным пацанам такого типа считать и положено. Чего мелочиться?

И не понимает глупый укроговорун, что не потому им столько ракетных установок не дают, что их жалеют и спонсоров жаба душит (хотя и душит, конечно, не без этого), а просто в Вашингтоне, хотя по нынешним временам народ не самый умный, но и не самый героический и совершенно точно не склонный к быстрому и неотвратимому суициду. И там понимают, каким будет ответ Москвы на такого рода поставки. Причём далеко не только по украинскому военно-политическому руководству. А так, если помаленьку РСЗО поставлять, да с ограниченным радиусом действия, то с одной стороны риск нарваться на большую войну с ответом по американской территории, вроде как, невелик, а с другой стороны и Конгресс доволен, и республиканцам сказать нечего, и все союзные обязательства в отношении Киева выполнены. А что не выигрывает Украина войну у России, как ей обещали, так мало ли, что кто кому обещал? Не маленькие. Пора бы и догадаться, что их попросту развели…