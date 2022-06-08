Реквием по Болонской системе

Минобрнауки порадовало известием об исключении всех вузов России из Болонского процесса. Оказывается (!) четырёхлетний бакалавриат не позволяет дать тем, кто на этой стадии обучения завершает своё образование, знания и умения, необходимые для того, чтобы нормально работать и быть востребованным на рынке труда. Надо же, какой сюрприз! Медведь в лесу сдох, мышка в ложке утопилась, небо на землю упало. Признал наш Минобр, кол ему осиновый в печёнку, со всеми вурдалаками подвыподвернутыми, которые он за последние 20 лет породил, вроде того же Рособрнадзора, что полнейшей хренью почти четверть века все его чиновники занимались и российское образование они только гробили. Аллилуйя!

Теперь, надо понимать, они его исправлять будут. То есть, насколько можно судить по всему, что об этих людях известно, со всеми их чинами, постами, заслугами, наградами, научными трудами, интригами, изобретениями, диссертациями, плагиатом, безбожным зарабатыванием денег на всём и всех, что и кто только это позволял и позволяет делать, борьбой не на жизнь, а насмерть с конкурентами, включая всё живое, разумное, независимое, талантливое, способное и думающее, что им только на пути ни попадалось, теперь они угробят российское образование и науку окончательно. Просто потому, что ни на что иное не способны и делать ничего иного не умеют. Поручили лисам цыплят выращивать. Доверили волкам овец пасти. Дали медведю пасеку с пчёлами охранять. И стали ждать результатов.

Две задачи имела отечественная «реформа образования», самое прямое и непосредственное отношение к которой имеет Болонский процесс (как, впрочем, и все остальные наши бесконечные реформы последней трети века, в каких бы сферах они ни проводились и кто бы их не курировал). Первая: организовать денежный поток в правильном направлении, контролируемый правильными людьми в интересах ещё более правильных вышестоящих лиц. Вторая: обеспечить автоматическую совместимость отечественных выпускников с западным рынком труда, с прицелом на англо-американский его сегмент, как колонии и положено. Всё. Не было и изначально не предусматривалось здесь иных целей. Так что большой вопрос, что теперь со всем этим делать…

Как получившуюся хрень во что-то разумное и толковое перестраивать, когда этим процессом будут руководить те же самые в высшей мере бестолковые, наглые, самодовольные и бесталанные махровые бюрократы и крючкотворы, что довели ситуацию в образовании и науке до нынешнего состояния? Всё, что там осталось нормального, ещё живёт и дышит не благодаря, а вопреки им. Недобитые ими на всех уровнях энтузиасты и подвижники, профессионалы своего дела, которые ещё в образовании и науке работают, остаются там не благодаря, а вопреки их начальству, которое сгнило на корню целиком и полностью и пропускает через выстроенные им фильтры только такую же, или ещё худшую бюрократическую плесень, чем они сами.

Болонскую систему точно не жалко. Сказало начальство высшее и высочайшее (и не из Минобрнауки), на волне нынешних наших отношений с Западом, чтобы духу её в стране не было — не будет. Вопрос только в том, что будет вместо неё. Пока что, ничего внятного ни от кого, кроме неубедительных, ничего не значащих лозунгов и абсолютно неконкретных и мутных формулировок, не слышно. Да их и не может быть слышно. Не от кого их услышать. Нормальные кадры в руководстве соответствующих сфер нашей деятельности зачищены под асфальт. Остались одни бывшие страстные поборники ЕГЭ (привет Филиппову, Фурсенко и Ливанову), слияния школ и детсадов не пойми во что (особая благодарность и вечная память от москвичей Калине) и любители порассказывать, какие чудеса принесла стране Болонская система.

Только благодаря ей, оказывается, получили новые, немыслимые возможности выходцы из провинции, которые раньше их не имели. Вот ведь, при старой, которая ещё с царских, а потом советских времён успешно работала, исконно немецкой, они их не имели, а при новомодной англосаксонской, вдруг так процвели! Рассказал бы кто из этих гопников от науки и образования, какого хрена у нас раньше была наука и образование Российской империи, мирового класса, и СССР, который был сверхдержавой и по многим направлениям его до сих пор США догнать не могут, а теперь тот осколок былого, что есть?! И почему все они, которые этого добились, стали такими в высшей мере небедными людьми? Было бы чертовски интересно послушать…