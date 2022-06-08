Австралия, энергетический кризис, Чубайс

Нет, всё-таки в этом мире ничего, что не могло бы произойти… Особенно с учётом того безумия, которое сейчас творится по всему свету с антироссийскими санкциями, которые вредят тем, кто их ввёл, на порядок больше, чем самой России, нарушением логистики поставок, энергетическим и продовольственным коллапсом и всеми прочими прелестями жизни, которые невесть откуда свалились на планету, ещё не успевшую опомниться от коронавируса. Впрочем, почему «невесть откуда»? Адреса как раз прекрасно известны. И американские, и британские, и европейские континентальные, и те, что в Южных Морях… Вот, как раз насчёт этих самых Южных Морей и поговорим. Точнее, вспомним про расположенную именно в тех краях Австралию.

Вот насчёт Польши с её бзиканутостью про то, как бы русским посильнее нагадить, в рамках чего она, обеспечив полное отключение этой страны от всего российского, по части энергетики, вдруг обнаружила дичайшую нехватку у себя угля, для компенсации чего населению разрешили собирать в лесах больше ВАЛЕЖНИКА, автору всё ясно. Хотя у этой страны есть ещё незадействованные стратегические топливные резервы в виде кизяка. Сушёный навоз скота исключительно хорошо горит, а также духовит на диво. То есть обладает специфическим, но явно приятным для европейского обоняния, сладковатым и терпким запахом. Им тоже топить можно, чего одним валежником ограничиваться? Санкции, так уж санкции. Главное, Путина наказать!

Российский бюджет при этом зарабатывает в разы больше, экспортируя много меньше нефти, газа, угля и всего прочего, чем раньше, но это уже неважно. Как, впрочем, неважна и судьба европейской, не только польской, экономики. Про экономику украинскую и не говорим, как и про саму Украину. Расходный материал. Причём это уже всем на свете ясно, кроме её собственного начальства. А может, ясно и ему, только ему, начальству украинскому, на это глубоко плевать. Боевое безумие его охватило. Сплошные берсерки — Зеленский первый. Так и рвётся в Валгаллу, на личную встречу с Одином, или в кого он там ещё верит… Но на другом конце планеты, в австралийском буше, пустынях и тропических болотах северного побережья Австралии, оказывается, тоже неладно. Причём ровно с энергетикой.

Как это вообще возможно в стране, являющейся одним из основных производителей и экспортёров на мировой рынок угля и сжиженного газа, автору в голову не влезает. Ну, не может такого быть, просто оттого, что не может быть никогда. Чтобы в Австралии полетел к чёртовой матери энергобаланс и цены на электричество, производимое на газовых электростанциях, поднялись на пике в 125 раз — с 3 долларов за гигаджоуль до 380 (правда, потом цену сбили «всего» до 40)?! Оказывается, может. Неожиданное (для кого?!) похолодание, вывод из эксплуатации угольных ТЭЦ под давлением бзиканутых на всю голову зелёных, срыв поставок энергии с дорогущей и широко разрекламированной, но никуда не годящейся на практике солнечной электростанции (её сам Илон Маск пробивал и ведь пробил на головы местных жителей)…

Ничего не напоминает? В Европе и в США то же самое с «зелёной энергетикой» было. И ничего. Политики, которые её продвигали, все на своих местах. И там, на этих своих местах, при постах, должностях и бонусах, они и останутся. Впрочем, одна хорошая новость и для поляков, и для англичан, у которых с энергетикой такой же коллапс, и для немцев, и для австралийцев с американцами, всё-таки есть. Освободился от должности, выехал из страны и теперь вполне может заняться их энергетическими проблемами наш Чубайс. Вот уж профессионал из профессионалов! Одна только реформа российской энергетики, которую он столь блистательно провёл, чего стоила! А работа по приватизации! А «Роснано» или ремонт и бесконечная реконструкция Политехнического музея в Москве!

Так что американские и австралийские проблемы с энергией он закроет враз. А может и страны эти наконец-то закроет. Чего это их Колумб и Янсзон в своё время пооткрывали? Возись теперь с ними… Именно так он в своё время с отечественной промышленностью работал и ведь почти со всем справился! На редкость был эффективный менеджер. Жаль, что не успел на ниве «устойчивого развития» страны в качестве спецпредставителя президента повкалывать. Но зато теперь для него невероятный простор открылся, поистине мировых масштабов. В итоге, правда, в Австралии в выигрыше останутся только динго, кенгуру, страусы эму, вомбаты и утконосы, а в Америке, если его туда занесёт, гремучие змеи с койотами, но чего не сделаешь ради устойчивого развития этой части человечества! А то и сами мучаются, и другим покою не дают…