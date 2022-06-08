Спикер парламента выдвинул инициативу заменить английские заимствования в русском языке

Прелюбопытнейшую инициативу выдвинул спикер одного из наших региональных парламентов, насчёт замены английских заимствований в русском языке родными, исконными и посконными формулировками. Целый словарик для этого его люди под фестиваль, посвящённый защите родного языка составили. Молодцы! Очень старались и наверняка хотели, как лучше. Тем более, позиция не просто конъюнктурная, а принципиальная. Давно уже человек не спит ночами, думает, как бы англоязычных врагов страны ущемить побольнее. К примеру, отменить изучение английского языка в школе. Так и сказал: «зачем человеку учить английский, если он в Лондон никогда не поедет». И при этом сам он СПИКЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА.

То есть человек, в наименовании должности которого нет ни единого русского слова, а биография вызывает массу интересных вопросов, поскольку она, как бы повежливее сказать, нелинейная, борется за чистоту русского языка, путём замен, отмен и запретов. Не будучи ни филологом, ни лингвистом, ни школьным учителем, да и вообще никем, кроме политика. Чего явно мало для того, чтобы определять, что и зачем стране нужно, в том числе в образовании. Хотя автор, к примеру, учил язык буквально из-под палки и аргументация его, обращённая к маме, которая, по несчастью для него, окончила послевоенный питерский иняз и дома маленького автора, ставя ему произношение, гоняла немилосердно, на 100% совпадала со спикеровской.

На кой чёрт учить язык, если никогда ни в Америку, ни в Англию не поедешь? Логично же?! Ну, для советского школьника это было логично. А для взрослого дяденьки при должности и с полномочиями — нет. Разве что, исходя из этого его высказывания, высокое начальство на него внимание обратит и его на должности сменит кто-нибудь не до такой степени однохордовый, с мозгами и чувством меры, понимающий, какие вопросы лежат в его компетенции, а в какие темы лучше не лезть. Чиновники и политики в этом вообще, как правило, плохо соображают, отчего и рвутся высказываться насчёт всего подряд с такой же энергией, с какой поросята к корыту с баландой. Хочется им свою патриотичность и значимость доказать, что ли? Доказывают же в итоге только серость и неизлечимую провинциальную дурь. По Гоголю.

Интересно, спикер не задавал себе вопросов насчёт того, почему языки учили в гимназиях и реальных училищах Российской империи? А в советской школе, при Сталине и прочих генсеках? Или он думает, что было это сделано для того, чтобы когда-нибудь толпа отечественных нуворишей могла с честно украденными (а иногда и заработанными — такое тоже бывало) деньгами в Лондон ездить? Оно, конечно, ему представить трудно, не по формату должности, но иностранные языки не для того нужны. К примеру, любимым карманным словариком автора с детства был военный англо-русский разговорник. Издан был в конце 40-х, когда в Лондон или Нью-Йорк никто особо не ездил, ни с жёнами или шмарами, ни без них. Никаких идей не навевает?

Если поставить себе задачу изолировать страну от окружающего мира и довести её до самого примитивного, племенного уровня, после чего придушить её сможет без особого труда любой желающий, тогда да, действительно, английский в школе нужно отменять. И вообще иностранные заимствования из языка гнать просто потому, что не фиг им там быть. И тогда ни понять, про что соседи по планете думают и говорят, ни перевести техническую инструкцию, ни секреты подслушать, ни скопировать у них то, что надо скопировать, по части военных и гражданских технологий, потом развивая это у себя, не удастся. Так и выходит, что зело скудоумен сей дьяк волостной думы, с глупостями своими. Зря он скамью свою в приказе портками протирает. Совсем зря. Гнать его оттуда пора, щебень дробить да дороги мостить. Всё больше толку будет.