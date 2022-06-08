Война всё списывает

Война, как правило, всё списывает. Всегда и везде. Так было, есть и будет. Но иногда нужно и на всё остальное, происходящее в стране взглянуть, особенно там, где происходит что-то совсем уж несообразное, причём годами и десятилетиями. Оно, наверное, не поможет изменить ситуацию и направить её в нужное русло, но вдруг хоть кого-то из лиц, принимающих решения, за душу тронет? Бывает и так. Очень редко, но бывает. Так вот, поговорим о сиротах и их судьбах. Особенно после совершеннолетия, когда им теоретически положено жильё, да и не только оно. У нас же, вроде как, социально ориентированная страна? И этого никто не отменял. Законы под всё прописаны. Система выстроена. Даже деньги на всё, что только можно, выделяются. Сколько их в местные бюджеты идёт, на сколько этих денег хватает и как они используются (или не используются) — отдельная тема. Всё есть в интернете. Цифры, названия регионов, имена и фамилии чиновников, истории сирот…

Дело во-первых в том, что положенное им по всем законам жильё они, зачастую, не получают. Огромная очередь: сотни тысяч человек. Причём это данные более чем официальные: 23 апреля генеральный прокурор в Совете Федерации озвучил цифру в 182 тысячи сирот, не получивших положенное им жильё. Ждут годами. Иногда десятилетиями. И когда получают — это зачастую непригодное для проживания, аварийное жильё или просто его имитация, которая жильём числится только по бумагам. К примеру — строительные вагончики (были такие прецеденты, в той же Орловской области). Чиновники либо не обращают на проблему никакого внимания (нулевое расходование такими регионами, как Башкортостан, Волгоградская и Иркутская область целевых средств, выделяемых на жильё для сирот, именно отсюда), либо жильём для сирот попросту манипулируют, иногда в составе ОПГ, неплохо на этом зарабатывая. Их ловят, судят, выносят им приговоры, иногда сажают… Всё без толку.

Показательная ситуация сложилась в Новосибирске, где местные правоохранители задержали ветерана войны 97 лет, который, сев на лавочку, развернул на короткое время то ли плакат, то ли листовку с требованием вернуть в бюджет 1500 (!) квартир для сирот и людей, живущих в аварийном жилье, которые с 2004 по 2014 год были проданы налево (приговор тем, кто этим занимался Верховный суд вынес ещё в 2018 году). Протокол на него составлять не стали, ограничились «профилактической беседой». Спасибо и на этом. Только тем, кого он пытался защитить и к положению кого привлечь внимание властей от этого не легче. И тут произноси дежурные фразы про несовершенство закона и необходимость менять систему, не произноси… Война на дворе. Сирот и так в стране безумно много, а будет ещё больше. Положение их зачастую ужасно, а уж без крыши над головой… Для наркомафии, сутенёров и прочего криминала такая ситуация подходит. Для коррумпированных чиновников — тоже. А для страны?

В общем, понятно. Причём тут, как всегда, сбоит система в целом. Когда разговоров о высоком много, людей, которые конкретными вопросами должны заниматься и конкретные проблемы решать, более чем достаточно и все они при должностях и свои зарплаты исправно получают, ведомств и организаций, которые за тот или иной аспект означенной темы отвечают, настолько до хрена, что согласовать свои действия они просто физически не в состоянии, да, похоже, ничего согласовывать и не собираются. Им не до того, сидящее в них начальство живые деньги зарабатывает, а что сотни тысяч людей в стране — «на дне», точь в точь повторяющем ситуацию в давней пьесе Горького — это не их головная боль. То есть, пока лично президент или кто-то из высшего начальства, кому он это поручит, этим вопросом не займётся, ничего не изменится. Как, впрочем, и всегда. Амурских тигров и стерхов под крыло взял, дальневосточных леопардов Сергею Иванову поручил — есть шанс. А у сайгаков, диких северных оленей и лосося нет. Вот и с сиротами так…