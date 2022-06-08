Лех Валенса предлжил распустить Евросоюз

Предложение Леха Валенсы распустить Евросоюз и воссоздать его уже без Польши и Венгрии, чтобы Брюссель перестал зависеть от капризов или принципиальности в тех или иных вопросах Варшавы и Будапешта, наверное заслуживало бы всяческого одобрения, только ведь не послушает его никто… А зря. Причём достаточно было бы ЕС просто распустить, восстанавливать его заново вовсе не обязательно. Правда, несколько удивительно, что бывший лидер польской «Солидарности» решил посоветовать европейцам ради того, чтобы они наконец решили свои проблемы, избавиться не только от мадьяр, но и от поляков, но то ли очень он от нынешнего польского руководства устал, то ли возраст сказывается…

С другой стороны, Варшава, конечно, сильно устала от Брюсселя, а Брюссель от Варшавы, но не до такой степени, чтобы Дуда плевал в колодец, из которого Польша зачерпывает такие подарки, как 35 млрд. евро, только что одобренные ей в качестве стимула для посткоронавирусного восстановления экономики. И раз уж Евросоюз полагает для себя возможным предоставлять полякам такие гранты, вряд ли возглавляющие его бюрократы собираются от них избавиться. Очень уж смотреться это будет нехорошо, особенно на фоне того приключения, в которое Европа сдуру в истории с противостоянием Украины и России ввязалась. Ей ещё для абсолютного спокойствия осталось только Киев в состав ЕС принять. Благо, у Зеленского, все на это уже согласны…

Что до Венгрии, с давних времён взаимная «любовь» поляков и венгров хорошо известна. Обе эти страны были и остаются полными антагонистами во многом. И тут Валенсу понять можно. Польша, наступив себе на горло, отказывается от российских газа, нефти, угля и электричества, а Венгрия вырывает для себя исключение из общих для стран ЕС антироссийских санкций. Польша готова к тому, чтобы в Шестой санкционный пакет включили Святейшего Патриарха Кирилла (так их, схизматиков православных, так!), а Венгрия, хотя, как и Польша — католическая страна, категорически против и добивается того, что этого Евросоюз не делает. Так и кому такие венгры в одном с поляками европейском клубе нужны?! Да и вообще, они на Балатон пришли из-за Урала!

Было это, правда, давно. Тогда ещё никакого Евросоюза не было и европейцы ещё Америку не открыли, не говоря уже о много ком и чём, кто на столетия позже родился и что на века позже произошло. Но исконная неприязнь осталась. Вот её пан Лех и выплёскивает. Хотя, повторим, само по себе его предложение распустить Евросоюз к чёртовой матери заслуживает всяческого одобрения и всемерной поддержки. Только нужно не забыть ещё и евробюрократов нынешних приложить напоследок от всей души. Как минимум, Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен это полностью заслужили. Да, говоря по чести, и не только они. Очень уж оказалась тошнотной их структура, несмотря на красивое сочетание синего фона евросоюзовского флага с рассыпанными по нему жёлтыми звёздами стран ЕС…