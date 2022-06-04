{ 4 июня 2022 }

Бензин в Европе

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

Der Spiegel опубликовал статью, посвящённую топливной проблеме в Евросоюзе. В статье открытым текстом говорится, что введённое нефтяное эмбарго, несмотря на всю его мягкость и возможность обойти, может устроить в Евросоюзе настоящий топливный шок.

Журналисты Der Spiegel только опомнились. В Европе автомобилисты уже давно с ужасом смотрят на ценовые табло АЗС. И это зрелище — воистину только для сильных духом.

Даже в бедных странах Евросоюза, таких как Литва, или Латвия, 95-й бензин уже штурмует цену в два евро за литр. Чтобы понимать, что это такое — надо знать, например, латвийские зарплаты.

В Германии бензин уже давно перешагнул отметку в два евро, но тут власти решили сделать автомобилистам подарок и снизили налоги на топливо, на целых тридцать пять центов за литр. Да, огромная нагрузка на бюджет, который недополучит налоговых поступлений, но надо хоть как-то успокоить и порадовать народ. Народ успокаивался и радовался ровно один день, когда цена бензина упала до 1.80 центов за литр. Продолжался этот праздник жизни всего один день. А на следующий — ценники снова подбирались к отметке в два евро.

В Нидерландах на заправках на больших трассах 95-й бензин стоит в средне два с половиной евро за литр. Подешевле найти можно — например 2.40.

И такая ситуация примерно везде в Европе…

Голос Мордора


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