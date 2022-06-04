Олаф Шольц заявил, что собирается сделать армию Германии самой большой и сильной в Европе

Бундесвер ожидают большие реформы и в Германии собираются создать фонд в сто миллиардов евро
Разумеется, этих денег мало. Но скорее всего — это только стартовая сумма. Превращение Бундесвера в Вермахт — а это именно оно — потребует гораздо больших сумм и времени. Но нет ничего невозможного, тем более — для Германии, индустриального лидера Евросоюза.
Заявленная реформа вызывает очень много вопросов. Во-первых — усиление германской армии должно вызывать тревогу у всех разумных людей в мире. Германия, практически на протяжении всей своей истории, была государством агрессором, с имперскими амбициями и нацистская идеология, которая расцвела при Гитлере, появилась вовсе не при нём. Так или иначе, эта идеология длительно время была присуща немцам и даже немецкие философы подводили базу для её созревания. Ну вот тот же Фридрих Ницше, да и не только он…