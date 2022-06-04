Олаф Шольц заявил, что собирается сделать армию Германии самой большой и сильной в Европе

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек дал интервью местной газете, в котором не только заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» — это геополитическая ошибка Германии, но и рассказал, что все страны Евросоюза, кроме [Читать...]

Заявление генсека НАТО, Йенса Столтенберга о том, что если власти ФРГ откажутся разместить у себя ядерное оружие, его можно будет разместить в Восточной Европе — это всё, что необходимо знать об отношениях России и Североатлантического альянса. А заодно [Читать...]

Мадонна, возможно, совершит европейское турне в этом году. Сейчас представитель американской звезды обсуждает детали поездки с британскими промоутерами. Представительница Мадонны в Великобритании подтвердила, что, скорее всего, тур пройдет летом, но пока не ясно, сколько будет концертов и где [Читать...]

Мороз… В России зима, в Западной Европе зима, в Восточной Европе, в Китае, в Турции. Причём не просто такое время года, а и в самом деле холода пришли. Цены на газ на европейском рынке взлетели до такого уровня, [Читать...]

Лицензии нет, то-сё… Наши запустили ответку по немецким СМИ, действующим в России. Союз журналистов ФРГ призвал российское начальство эти меры обнулить. Нет, ну чего оно, начальство наше, в самом деле? Ясно же, что это две большие разницы: как [Читать...]