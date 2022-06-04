ЕС опубликовал официальный список 6-го пакета санкций в адрес России. Главной его фишкой является эмбарго на нефть, но этим он не ограничивается: к примеру, от SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк; попадут под санкции предприятия, связанные с ВПК (УАЗ, КАМАЗ, Ремдизель и другие); будет запрещена трансляция ряда российских СМИ (РТР-Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный) и так далее.

Как мы видим, ЕС продолжает попытки оказать давление на финансовый сектор и экономику России. Удары эти хоть и неприятны, но не критичны — к отключению от SWIFT давно готовились и создали альтернативные механизмы расчета, которые получают все большее распространение. Предприятия ВПК на ЕС и так не рассчитывали, а тот же КАМАЗ не получает детали из Европы уже с марта. Интересен момент с запретом ряда наших телеканалов — СМИ часто пишут, что Россия с треском проиграла информационную войну, но необходимость добивать нашу сетку телевещания в ЕС намекает, что все не так уж однозначно. Иначе к чему лишние хлопоты?

Отметим еще один момент — ЕС вводит санкции против офицеров 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ. Они обвиняются в участии в событиях в Буче. Это постановочное дело сейчас спустили на тормозах, и никто его, конечно же, не расследует, но виновных, как мы видим, ЕС уже назначил и «наказал». То ли ЕС так пытается напомнить всем о позабытом кейсе Бучи, то ли реально сам уверовал в доводы своей же пропаганды.