Минобороны отметилось двумя важными заявлениями по наемникам на Украине. Во-первых, их поток в зону боевых действий к концу весны почти полностью иссяк. Многие из них вернулись домой, а значительная часть оставшихся упокоилась в украинском черноземе. Во-вторых, ведомство заявило, что, сколько ни выдавай им гражданство Неньки, сколько ни записывай их в ряды Нацгвардии и ВСУ, а для России они все равно останутся наемниками. Со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Как мы видим, романтический порыв отдельных «солдат удачи» сменился разочарованием — воевать с русскими это тебе не в страну третьего мира съездить пострелять, поселфится в окопе, зная, что ни артиллерия, ни авиация по тебе не отбомбятся. Удары ВКС по Яворовскому полигону и другим центрам боевой подготовки это показали более чем наглядно. Свою роль также сыграло и отношение украинских властей, о котором неудавшиеся захистники Украины рассказывают в западных СМИ — их дезинформировали и бросали в бой без нормального снаряжения. Все это привело к тому, что сейчас число отправляющихся на Украину «романтиков» стремительно уменьшается, а под видом добровольцев все чаще воюют западные «отпускники» или сотрудники ЧВК.

Что касается правового статуса этих личностей, то он, в принципе, уже и так был понятен из более ранних выступлений чиновников России и ЛДНР. Здесь важно скорее его официальное и подробное подтверждение. Реальный же эффект — отбить всякое желание сюда ехать воевать — эта мера принесет лишь после начала ее правоприменения. И было бы весьма кстати, если бы перед Фемидой предстал какой-нибудь видный наемник, типа сына британского парламентария Бена Гранта. Большой срок для него стал бы прекрасной иллюстрацией хрестоматийной судьбы любого агрессивного русофоба.