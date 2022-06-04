Коммунальщики закрасили портрет Даниила Хармса

В Питере местные коммунальщики закрасили-таки портрет Даниила Хармса на стене дома, в котором он жил. Жильцы против портрета не возражали, с художественной точки зрения он был вполне хорош и уж точно лучше, чем та унылая сплошь жёлтая поверхность, которая возникла на его месте, директор «Эрмитажа» и тот выступил за его сохранение, но не срослось. Чиновники были против, городской суд их, естественно, поддержал (когда и в какой стране было так, чтобы суды городские свои местные власти не поддерживали?!) — в общем, стёрли, загрунтовали и закрасили Хармса. Что в жизни ему, бедолаге, не везло, что после смерти… Бывают такие абсолютно во всём, что с ними происходит, невезучие люди. Одно слово: «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком…»

Питер, что с ним ни делай, остаётся Питером. Городом гоголевской «Шинели» и «Преступления и наказания» Достоевского. В нём во все времена было удивительно много «людей в футлярах». Может, поэтому город достоевских «бесов» и стал «городом трёх революций»? Всякое действие рождает противодействие с абсолютной неизбежностью, только никого, никогда и нигде это ничему не учит. Четвертая пока не просматривается, да и не хочется её чрезвычайно: ни к чему хорошему не приведёт. И уж точно, если когда-нибудь какая замятня у нас ещё и будет, так не из-за Хармса и его закрашенного коммунальщиками портрета на фасаде. Осадок, конечно, у многих остался, но в целом горожанам не до того. Да и никому не до того.

Коронавирус, кризис в экономике, санкции, военные действия на Украине, да и с уборкой снега, сосульками на крышах и мусором в городе вечные проблемы… Шнуров то на Беглова в своих роликах наезжает, то на Ксению Собчак, то на нашу «элиту», то на обезьянью оспу… Какой Хармс, какой портрет? Вспоминаются, правда, города бывшей развесёлой Австро-Венгерской империи с их сплошь расписанными по фасадам домами. Венгерские, чешские, австрийские — всякие. Там с унылыми фасадами и заборами однотонно-тусклых, депрессивных тонов плохо. Их расписывали всеми красками, украшали лепкой и вообще старались, чтоб выходило повеселее. Причём столетия подряд. То ли чиновники там были потолковее и повеселее, то ли края южные, солнечные сказывались, то ли ещё что…