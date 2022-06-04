Совокупные расходы Евросоюза на импорт нефти и газа в 2022 году составили 750 миллиардов евро

Сообщается, что совокупные расходы Евросоюза на импорт нефти и газа в 2022 году составили 750 млрд. евро (при том, что от помянутого года и половины не прошло). Это на 350 млрд. больше, чем в 2021 году и почти на 600 млрд. больше, чем в 2020-м. Хорошие такие цифры. Убедительные. Сразу становится ясно, в чём смысл антироссийских санкций. А с учётом того, что экономика Евросоюза ещё далеко не оправилась от последствий коронавируса, так что производство там и так лежит на боку, можно только себе представить, что было бы, если бы объёмы потребления энергоносителей европейской промышленностью равнялись допандемийным. Впрочем, кто сказал, что не может быть хуже? Может, и ещё как! Тут как раз стоит побыть оптимистами.

Гейтс, к примеру, предсказывает миру новые пандемии, хотя и оговаривается, что «обезьянья оспа» к очередной катастрофе глобальных масштабов вряд ли приведёт. Ну, ему виднее. Однако, мало ли в мире птиц и зверушек, которых можно обвинить в очередном мегаобломе мирового здравоохранения? «Кашель енота» на человечество свалится, «кошачий чих» или «лошадиная сыпь» — какая разница? А можно, с учётом ранее не просчитываемого никем фактора: наличия в мире большого числа американских военно-биологических лабораторий с их никому не ведомыми, но крайне подозрительными программами действий, вообще изменить принцип присвоения наименований очередной заразе. Чего зря живность обижать?

Называть бы их сразу по фамилии очередного действующего американского президента, так сразу хотя бы понятно было, кого людям нужно благодарить и при ком именно эта дрянь в мир то ли сама вырвалась, то ли её туда добрые люди из соответствующих спецслужб запустили. К примеру, коронавирус тогда станет не просто коронавирусом, а трамповским. А «обезьянья оспа» — байденовской. Очень символично, ярко, актуально, креативно и до крайности иллюстративно. И для обитателей Белого дома почётно: тогда они по любому в истории останутся. А в случае, если на каденцию одного президента США придётся больше одной пандемии, называть новые в честь американских госсекретарей, министров обороны и директоров ЦРУ.

Вирус Блинкена, Остина или Бернса звучит не хуже, чем пандемия Байдена. Да и точно соответствует действительности. Такие они все заразы… Но это так, на будущее. Что до настоящего, европейцы радуются как дети, что им удалось согласовать поэтапный отказ от закупок российской нефти и нефтепродуктов. Дав исключение и предоставив послабления по части сроков и методов закупок нескольким странам, которые без этого просто не выживут, справились. Дай им теперь Б-г пожить какое-то время с чувством хорошо исполненного долга. Как минимум, до зимы. А ведь, как писал Джордж Мартин в своей «Игре престолов»: «Зима близко». Хоть и фэнтези с драконами и ожившими мертвяками, но до того актуально для нынешней Европы может оказаться…