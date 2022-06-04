{ 4 июня 2022 }

Про критику российской военной операции на Украине

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Интересное получается кино, когда пытаешься понять, какого дьявола огромная толпа учёного народа, деятелей культуры и общественников всякого толка (то есть достаточно невнятного, некомпетентного, не берущего на себя ни за что никакой ответственности и в целом бессмысленного стада, вся известность которых достигается шумом в социальных сетях по тому или иному поводу, а часто и без оного), поднимает голос с критикой российской военной операции на Украине, требуя её не начинать (машину времени они изобрели, что ли?), немедленно завершить, вести иначе, чем она ведётся или закончить не позднее (и далее каждый отдельно взятый идиот называет свой собственный срок)… Ну, или что им ещё там от начальства может быть нужно.

Простая идея, насчёт того, что умение громко и мелодично петь, слагать вирши, писать прочувственные строки в прозе, играть в кино и театре или снимать кино и ставить спектакли, выигрывать турниры в теннис или шахматы, а то и ничего этого не уметь, а просто быть очень богатым, как правило, благодаря случаю, не прибавляет человеку ни мозгов, ни компетентности в незнакомых ему вопросах, которые требуют сугубого профессионализма, высочайшей ответственности, глубоких знаний и абсолютно специфического личного опыта, ни к кому в голову, как правило, даже близко не приходит. При этом даже самый искусный повар или парикмахер, певица или актриса, музыкант или ведущий телевизионного шоу не возьмётся подменять хирурга или лётчика, но с президентом и его генералами все готовы спорить о чём угодно.

«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», — истина столь же старинная, сколь живая. Заметно по тому девятому валу дезинформации, истерик и глупостей, который бушует в информационном пространстве. Очень инфантильно ведёт себя весь этот вполне взрослый с виду народ, которому совершенно неинтересно, как мир устроен, поскольку у него в головах царит идея совершенно другая: надо, чтобы этот мир соответствовал тем представлениям о нём, которые доминируют в данном конкретном кругу интеллигентных, милых, ничего ни в чём не понимающих, но упрямых, как ослы людей. А если он — этот мир, не таков, или страна не такая, как они бы хотели, и жизнь в ней не соответствует их идиотским критериям, а народ под них подстраиваться не готов, то тогда они на всех обиделись и на их услуги можно больше не рассчитывать.

Ну, ладушки. Никто и не рассчитывает. Все пошли своим путём, а они — своим. Дай им Б-г счастья, всяческих удач в долгой жизни и хлебушку кусок. Главное, чтобы над ухом не зудели и голову не морочили. Мы будем помнить то, что они сделали из того, что делали хорошо и постараемся забыть все те глупости и несообразности, которые они понаписали и понаговорили, когда начали лезть не в своё дело. Во-первых, некогда: война идёт, её выигрывать надо, а не умозрительными теориями заниматься. Кто может помочь, пускай поможет. Кто не может, пускай отойдёт в сторону и не мешает. Во-вторых… Отвлекаясь на разбор полётов, на тему того, кто есть кто, невольно становишься похож на тех, кого критикуешь. Так неохота… Столько дел, что некогда спорить с идиотами. Покойный Жванецкий, во всяком случае, рекомендовал этого не делать никогда, и был совершенно прав…

Евгений Сатановский


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