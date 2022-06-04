Два крупнейших западных порносайта перестанут быть доступны в РФ

Об очередных санкциях, введённых против России с утра сообщили: два крупнейших западных порносайта перестанут для пользователей из нашей страны открываться. Ничего святого для этих людей нет! Бьют по живому, особенно упирая на отечественную творческую интеллигенцию, чиновничий аппарат, пенсионеров и особо застенчивую студенческую молодёжь. Не люди — вурдалаки. Так что самое время поговорить об импортозамещении. Причём настоящем, не имеющем к нашей изначальной теме никакого отношения. Если, конечно не считать то, что у нас пока что этим словом называется, чистой воды порнографией, которой оно, вообще-то говоря, и является. Поскольку замена одних импортных комплектующих, когда и если их нам перестали поставлять, на другие, из страны, которая пока ещё не решила Россию под американским давлением или по своим собственным соображениям прищучить — это вовсе не импортозамещение, даже если президенту об этом уже доложено в самых бравурных и оптимистических тонах и все награды и премии под это выписаны и выданы. Вовсе нет.

Какое к хренам собачьим импортозамещение в том же авиапроме, если у хвалёного, хотя и бьющегося регулярно «Суперджета» колёса должны быть только и исключительно «мишленовские», не говоря уже о диком проценте в этой летучей богадельне всех остальных импортных деталей? И то же самое происходит с нашим автопромом, включая производство и грузовиков, и легковушек? Если турбины на АЭС «Аккую» в Турцию должны были поставить не наши, а французские, так что теперь чёрта с два её достроят к 100-летию Турецкой республики и к выборам, на которых решится, останется Эрдоган на следующие шесть лет Турцией управлять, или его-таки с президентского кресла поддерживаемая Западом оппозиция спихнёт, после чего Турция однозначно перестанет лавировать между нами и Западом и возьмёт курс на Соединённые Штаты? Если производители кисломолочной продукции говорят, что у них, видите ли, закваски не хватает: импортная нужна?! Это насчёт «русского пармезана» ничего широким народным и начальственным массам не объясняет?

Импортозамещение — это спокойное, без истерик и распила бюджетов (от 50 до 90% автоматически уходит невесть куда и кому, а точнее, как раз, отлично ясно в каждом отдельном случае и то, и другое), но быстрое, эффективное и качественное налаживание в стране производства всего, чего в ней не хватает. С упором не на элитную выпивку и предметы роскоши, а на самые, что ни на есть, приземлённые вещи. Это строительство заново или восстановление разбарахоленных за 30 лет заводов и целых отраслей. Причём на нынешнем, современном технологическом уровне. Это подготовка кадров и выстраивание системы их подготовки, а не тот карманный биллиард, который у нас ею называется. Это упор на техническую и технологическую разведку, поскольку всё, чего у нас самих ещё нет или уже нет, и его нам не продают и не продадут, надо копировать или красть, не заморачиваясь ничем по моральной части ни разу. Как и китайцы, и корейцы, и турки, и израильтяне, и персы, и вообще все нормальные люди на этом свете делают. Этим надо заниматься, не обращая внимания ни на кого и ни на что. И быстро. Пока страна ещё есть, что ей вовсе не гарантировано на вечные времена…