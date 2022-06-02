В Евросоюзе договорились отключить Сбербанк от СВИФТ

В Евросоюзе всё-таки договорились отключить Сбербанк (и ещё несколько российских банков) от системы международных платежей СВИФТ. Ранее семь наших банков от неё уже были отключены. Что там наши оптимисты-надомники, пламенные сторонники евроинтеграции России насчёт того, что это вряд ли случится, годами говорили? До того убеждённо всей стране баки забивали про европейские ценности, да как нам необходимо к ним побыстрее причаститься, и какие от этого России будут бесчисленные блага, что как вспомнишь, аж зубы от злой оскомины сводит. Обозначить бы их всех поимённо, чтобы страна знала своих героев (и героинь), разыскать, да развешать на фонарях вдоль Садового кольца, вместо того, чтобы всей нашей патриотической общественностью иноагентов ловить и стыдить, толку от чего ноль. От тех-то чубриков, начальственных, вреда всяко побольше вышло…

Впрочем, пустое всё это. Так, общий трёп пожилого раздраженого до крайности идиотизмом, хроническим предательством интересов страны, тяжёлым провинциальным жлобством и немыслимой жадностью случайных нуворишей, искренне полагающих себя, при полном согласии на это высокого начальства, отечественной экономической и политической элитой. Для абсолютного большинства населения совершенно всё равно, подключен Сбербанк и другие нынешние лишенцы системы межбанковских расчётов к СВИФТу или нет. Как и то, кто Сбер возглавляет и какие дурные планы его руководства не смогут теперь воплотиться в жизнь. Куда важнее, работает банк в Крыму и на Донбассе, или нет. А СВИФТ? Меньше денег из страны утекать будет. Зато с нами остаются книги каноника Свифта и грустный фильм Марка Захарова и Григория Горина. «Дом, который построил Свифт»…

Русских, вне зависимости от их национальности и вероисповедания (или его отсутствия) пугать вообще дело довольно-таки бесполезное. Как и пытаться придавливать силовыми методами, глушить санкциями и замораживать активы. Вызывает холодную ярость, желание отомстить супостатам и готовность немедленного массового ухода в партизаны. А кого именно дубиной народной войны оглоушивать — поляков, французов, немцев или, как сейчас, всех их вместе взятых, с американцами, канадцами, японцами и прочей бригадой героических накладывателей санкций и инвалидов мыслительного труда, не суть. Очень напрасно они стараются. Поскольку любого человека, вне зависимости от его статуса и положения в обществе, который только попробует в России вякнуть о необходимости сдаться перед лицом санкций, просто сотрут в порошок. ЛЮБОГО. И это куда важнее СВИФТа.