Вот смотришь на этих престарелых паяцев и думаешь — чем я раньше думала, в молодости своей? Как мне могло хоть что-то из этого всего нравиться? Где были мои глаза (и мозги заодно где были)? Как мы могли этими клоунами восхищаться?

Лид-вокал группы Скорпионс, Клаус Мейне заявил, что его группа в сложившихся обстоятельствах не может больше исполнять оригинальную версию их знаменитой песни «Ветер Перемен», в которой есть такие слова “I follow the Moskva / Down to Gorky Park … Let your balalaika sing’”. Это очень неправильно, сказал Клаус, и теперь вместо Москвы и парка Грорького в песне появилась следующая строка — “Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change.”

Я даже вдаваться в подробности этого смехотворного кунштюка, рекламного и политкорректного гиммика, не буду — это очевидно любому человеку с мозгами — престралые рокеры решили не отставать от своего эстаблишмента, который они своим творчеством ранее всячески отрицали, и вскочили на отъезжающую тележку с пропагандонами и клоунами-политиками…

Скажете, стыдно так себя вести в пожилом возрасте, и я с вами соглашусь, но стыдно только в том случае, когда у тебя есть принципы, а когда ты ради сохранения своей покоцанной и пронафталиненной карьеры даже соглашаешься предать своего друга Шредера, заявляя журналисту следующее — “I haven’t spoken with Gerhard Schröder for a while, ” Meine told Die Zeit. “But his behaviour really is hard to understand.” — то это говорит о тебе гораздо больше, чем о Шредере… На месте Шредера я бы этого Клауса из своей адресной книжки вычеркнула бы, ибо это не друг. Настоящий друг поведение своих друзей с журналистами публично не обсуждает…

А свой Ветер Перемен они могут засунуть туда, куда солнце не заглядывает, если вы понимаете, о чем я… Я лучше Ветер Перемен Максима Дунаевского из Мэри Поппинс послушаю, замечательная песня, и никакой политики… Просто отличная музыка и хороший, добротный текст…