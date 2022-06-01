{ 1 июня 2022 }

Байден написал колонку для NYT

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Байден написал колонку для NYT про войну до последнего украинца:

«Вторжение, которое, как думал Владимир Путин, продлится несколько дней, длится уже четвертый месяц. Украинский народ удивил Россию и вдохновил мир своей жертвой, выдержкой и успехом на поле боя. Свободный мир и многие другие страны во главе с Соединенными Штатами сплотились на стороне Украины с беспрецедентной военной, гуманитарной и финансовой поддержкой.

Поскольку война продолжается, я хочу четко понимать цели Соединенных Штатов в этих усилиях.

Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии.

Каждые переговоры отражают факты на местах. Мы быстро отправили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и быть в максимально сильной позиции за столом переговоров.

Вот почему я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине.

Мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по российским санкциям, самым жестким из когда-либо введенных в отношении крупной экономики. Мы продолжим предоставлять Украине современное вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты МИ-17 и боеприпасы.

Мы также направим еще миллиарды в виде финансовой помощи, как это санкционировано Конгрессом.

Мы поможем нашим европейским союзникам и другим уменьшить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к чистому энергетическому будущему.

Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Насколько я не согласен с господином Путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве.

До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украине, ни нападая на российские силы.

Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России.

Мой принцип на протяжении всего этого кризиса был “Ничего об Украине без Украины”. Я не буду давить на украинское правительство — в частном или публичном порядке — чтобы сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречит устоявшимся принципам.

Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам, что они тоже могут захватить территорию и подчинить себе другие страны.

Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий. И это может ознаменовать конец международного порядка, основанного на правилах, и открыть дверь для агрессии в другом месте с катастрофическими последствиями во всем мире.

Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие в Украине, хотя случайная риторика России по бряцанию ядерным оружием сама по себе опасна и крайне безответственна.

Американцы будут придерживаться курса с украинским народом, потому что мы понимаем, что свобода не свободна. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы стремятся запугивать и угнетать невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что мы дрогнем или сломаемся в ближайшие месяцы, он одинаково ошибается»

Голос Мордора


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