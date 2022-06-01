Собчак написала текст о Борисе Корчевникове

Обычно пишут за неё, но здесь градус ненависти заставил сесть за клавиатуру. Вот отрывок из её поста:

«Помните, был такой мальчик из сериала «Кадетство»? А помните был симпатичный молодой человек в передаче «Прямой эфир», который участливо заглядывал в глаза своим героям и понимающе кивал, когда они рассказывали про свои злоключения? Вот и я помню, хороший был мальчик, и молодой человек тоже приятный, по крайней мере в глаза участливо заглядывать умел, да кивать понимающе. Борис Корчевников его звали. Есть и сейчас такой человек. Хороший, наверное, даже. Лицо-то светлое, бог в сердце к тому же».

Уверен, что Боре адвокаты не нужны, но свою точку зрения, всё же, попытаюсь выразить. Относительно Бога в сердце. Вам безбожнице этого не понять. В вашем сердце нет ничего кроме холодного расчёта. Там ни культуры, ни сострадания, ни совести. Все же помнят пьяные танцы на фоне храма в компании Виторгана и квартетника И, имя и фамилию коего не знаю. Все помнят ваш сатанинский обряд венчания с Богомоловым, который провёл такой же безбожник в рясе. К огромному сожалению, данная акция вызвала у РПЦ достаточно странную реакцию. В этом случае молчание со стороны церкви, мягко говоря, было неуместно. Ведь это именно такие же собчаки и богомоловы громили храмы, измывались над батюшками и зверски их убивали в 1917 году. Почитайте великого Бунина, узрите в зеркале его горестных повествований о России свои перекошенные лица и окровавленные руки, готовые только грабить и убивать.

А ваше представление Дани Милохина на ПМЭФ. «Вот оно, будущее России!» — воскликнула Собчак. Конечно же оно! Будущее с прошлым из наркотиков, гомосексуальных оргий и пустоты. Будущее обречённое на погибель.

Теперь относительно Бориса Корчевникова и его радости от (возможного) очищения страны. Боря побывал на Донбассе, общался с теми кто восемь лет жил в координатах ужаса и боли, видел страдания искалеченных детей, оказавшихся намного сильнее многих взрослых. Вы тоже были на Украине. Но в другой. Ваше фото в вышиванке на фоне портрета Бандеры стало очередным плевком и в страну, и в систему вас породившую. Но все утёрлись. Потому как позволили кураторы и ваша фамилия. Вполне возможно, что будут позволять и дальше, а у вас появится возможность ещё раз усраться за Русь на камеру. Но в этом случае последствия, то есть будущее, действительно становятся непредсказуемым и печальным. Надеюсь, что не позволят.