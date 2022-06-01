{ 1 июня 2022 }

Европа против Украины

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Почти все крупные страны-члены Евросоюза не поддерживают вступление Украины в ЕС

Из-за такой ярой оппозиции на то, чтобы Украине даже просто достался статус кандидата в ЕС, это не представляется возможным, заявил сегодня премьер-министр Италии Драги. Чтобы сгладить острые углы, ЕС даже предложил заменить статус кандидата на странные формулировки, вроде — «принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании» вступления в Евросоюз, которые, по сути, ничего не дают, но вроде «свои». Премьер-министр назвал эти концепции неприемлемыми для украинцев.

«Но на них еще с подозрением смотрят другие страны, которые годами стоят в очереди на вступление. Можно задуматься о быстром процессе, который сегодня не существует, к такому статусу, и Еврокомиссия представит доклад в конце месяца. ЕК достаточно благосклонно относится к такой перспективе», — заключил Драги.

Страны десятилетиями идут к европейским стандартам во всем — от благоустройства, до уровня государственных и частных услуг (к чему Турция «идет» уже 35 лет). Это неотъемлемые требования вступления в ЕС. Однако Украина желает перепрыгнуть процессы реформ, манипулируя боевыми действиями на территории государства. Ранее представитель левой партии Франции заявил, что «не поддерживает мысль о том, чтобы на общий рынок ЕС пришли люди, которые получают по €130 в месяц», имея в виду зарплаты украинцев.

Голос Мордора


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