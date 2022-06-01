Поэзия разрыва услышана в Москве

Самый пронзительный голос Донбасса, самый ритмичный из его оголенных нервов, поэтесса, военкор и гражданин Анна Долгарева, получила главный приз «Филатов Феста» и, судя по сообщениям, купит на него дрон для наших солдат. По словам, например, Дмитрия Кравчука (Стихи.ру и Проза.ру), ФФ – самая мощная, густая площадка именно для молодых поэтов, и это вселяет в нас хрупкую, а все же надежду.

Так и хочется сказать: вот, разглядели, наконец. Но дело в том, что «Филатов Фест» и раньше выглядел в болоте нашей литературы немного ясной полянкой – свежей, русской, дерзкой и настоящей. Он сам в мире литконкурсов – как Анечка Долгарева в мире поэтов. Когда не слова со скуки ищут себе смысл, а сам он с клочьями души рвется наружу пакетом русской РСЗО, падающим не всегда в ювелирную рифму, но ярко, обильно, больно и распугивая окопавшуюся в чужом горе нечисть.

Культуру сейчас принято ругать сильнее, чем медиа, но вот вдруг стало понятно: и конкурсы классные есть, и общества, и движения, и, уж само собой, таланты. И все это существует в информационном пузыре, пока любые новости литературы лепятся из тридцати извечных песчинок калейдоскопа имени Зильбербыкова, Алексиевич и Улицкой, а каждый чих звездулек срочно сзывает губатых экспертов стирать чужое бельишко.

Понятно, что медиа – лишь часть этого замкнутого круга, и что шумят они о тех, кого им объявили известным и важным. Но раз уж возник запрос на разрыв этого круга, может, и пусть поборются медиа с культурой за право первыми разомкнуть? Уверяем: если все наши флагманские СМИ начнут трубить о «Филатов Фесте» громче, чем о «Большой книге», то вскоре именно сборники Долгаревой и романы, например, Конаныхина будут ставить на главные полки книжных магазинов, ибо именно они будут покупаться народом лучше.