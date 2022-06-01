Киноманское чтиво

Сценарист и режиссер Боб Кохерр собирается снять римейк на известную картину Квентина Тарантино “Криминальное чтиво” (Pulp Fiction). Фильм будет называться “Пухлое чтиво” (Plump Fiction) Независимая кинокомпания Rhino Films собирается оплатить бюджет картины, который по замыслу Кохерра “не должен [Читать...]

Сценарист и режиссер Боб Кохерр собирается снять римейк на известную картину Квентина Тарантино “Криминальное чтиво” (Pulp Fiction). Фильм будет называться “Пухлое чтиво” (Plump Fiction) Независимая кинокомпания Rhino Films собирается оплатить бюджет картины, который по замыслу Кохерра “не должен [Читать...]

Хотя все немного сложнее, и как раз сценарий едва ли заденут. Мы уже писали, что Квентин Тарантино подался в модную струю и объявил, что продаст на NFT-аукционе вырезанные фрагменты «Криминального чтива» с комментариями и рукописный сценарий. Но оказалось, [Читать...]

Режиссер Квентин Тарантино доставил изрядное беспокойство некоторым ни в чем не повинным телефонным абонентам. В его последнем фильме “Джеки Браун” (Jackie Brawn) главная героиня (Пэм Гриер), получает длинное телефонное послание от молодого человека, который быстро наговорил ей несколько [Читать...]

Квентин Тарантино признался, что третьей серии «Убить Билла» не будет, несмотря на его предыдущие заявления. Выступая на премьере своего последнего на данный момент фильма («Джанго освобожденный») в Торонто, Тарантино сообщил: «Не знаю, увидит ли свет третья часть «Убить [Читать...]