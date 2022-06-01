Киноманское чтиво

Квентин-писатель начинает побеждать Квентина-режиссера. Анонсирована уже вторая книга Тарантино за короткое время. Первой был роман «Однажды в Голливуде», а теперь магистр-практик взялся за теорию и смастерит книгу Cinema Speculation.
Обещают месиво из кинокритики, теории кино, мастерства репортажа, а также, разумеется, личную историю гениального видеопрокатчика, достойную книг и более маститых писателей, нежели сам Квентин. Насколько хорошо получится у самого Тарантино — узнаем через полгода: в продаже Cinema Speculation ожидается 25 октября.