{ 1 июня 2022 }

Киноманское чтиво

Рубрики: [Telegram]  [Книги]  
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Квентин-писатель начинает побеждать Квентина-режиссера. Анонсирована уже вторая книга Тарантино за короткое время. Первой был роман «Однажды в Голливуде», а теперь магистр-практик взялся за теорию и смастерит книгу Cinema Speculation.

Обещают месиво из кинокритики, теории кино, мастерства репортажа, а также, разумеется, личную историю гениального видеопрокатчика, достойную книг и более маститых писателей, нежели сам Квентин. Насколько хорошо получится у самого Тарантино — узнаем через полгода: в продаже Cinema Speculation ожидается 25 октября.

 

НЕВМИНКУЛЬТ


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