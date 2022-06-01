Помните редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, устроившую антивоенный перфоманс в прямом эфире? Так вот «благодарные» украинцы, уже отметившиеся акциями протеста против ее последующего трудоустройства в Die Welt, решили преподнести ей еще пару подарков. Во-первых, они не дали ей выступить в Киеве, где она хотела устроить пресс-конференцию и пожаловаться на невыносимую жизнь журналиста в российской сатрапии. Во-вторых, добавили ее на сайт «Миротворца» как «сотрудника пропагандистских СМИ фашисткой России» и пособника спецслужб. Эта история, как нам кажется, является прекрасной иллюстрации старой как мир истины — предателей презирают даже те, кому они сослужили службу.
{ 1 июня 2022 }
Марину Овсянникову добавили на сайт «Миротворца»
$LF
Оставьте комментарий
|««« ДНР, ЛНР и Херсонская области войдут в состав России
|Киноманское чтиво »»»