{ 1 июня 2022 }

Марину Овсянникову добавили на сайт «Миротворца»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Помните редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, устроившую антивоенный перфоманс в прямом эфире? Так вот «благодарные» украинцы, уже отметившиеся акциями протеста против ее последующего трудоустройства в Die Welt, решили преподнести ей еще пару подарков. Во-первых, они не дали ей выступить в Киеве, где она хотела устроить пресс-конференцию и пожаловаться на невыносимую жизнь журналиста в российской сатрапии. Во-вторых, добавили ее на сайт «Миротворца» как «сотрудника пропагандистских СМИ фашисткой России» и пособника спецслужб. Эта история, как нам кажется, является прекрасной иллюстрации старой как мир истины — предателей презирают даже те, кому они сослужили службу.

Мейстер


Похожие посты:


  1. PEARL JAM ДОБАВИЛИ ДВА КОНЦЕРТА

    2. PEARL JAM ДОБАВИЛИ ДВА КОНЦЕРТА

    Музыканты Pearl Jam добавили два концерта в график своего турне по США, которое официально закончилось в прошлом месяце. Коллектив из Сиэтла планирует выступить в Вашингтоне в зале Constitution Hall вместимостью 3.500 человек 19 сентября. Концерт, билеты на который [Читать...]


  2. AEROSMITH ДОБАВИЛИ НЕСКОЛЬКО КОНЦЕРТОВ

    3. AEROSMITH ДОБАВИЛИ НЕСКОЛЬКО КОНЦЕРТОВ

    Музыканты группы Aerosmith, чье долгожданное североамериканское турне должно стартовать 9 сентября в Скрэнтоне в зале Montage Mountain, на днях добавили в свое расписание еще несколько концертов: в Чэмпене, Хантингтоне и Кливленде. Помимо этого, участники Aerosmith также объявили группы, [Читать...]


  3. НОВЫЙ САЙТ ИРИНЫ АРХИПОВОЙ

    4. НОВЫЙ САЙТ ИРИНЫ АРХИПОВОЙ

    Новый web-узел открыла в интернете арт-студия Фонда Ирины Архиповой. Сайт, который находится по адресу www.kutavi.narod.ru, связан с основным официальным сайтом Фонда Ирины Архиповой (www.arkhipova.da.ru), однако содержит и много иной информации. В частности, на его страницах размещены данные о [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»