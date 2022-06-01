Марину Овсянникову добавили на сайт «Миротворца»

Музыканты Pearl Jam добавили два концерта в график своего турне по США, которое официально закончилось в прошлом месяце. Коллектив из Сиэтла планирует выступить в Вашингтоне в зале Constitution Hall вместимостью 3.500 человек 19 сентября. Концерт, билеты на который [Читать...]

Музыканты группы Aerosmith, чье долгожданное североамериканское турне должно стартовать 9 сентября в Скрэнтоне в зале Montage Mountain, на днях добавили в свое расписание еще несколько концертов: в Чэмпене, Хантингтоне и Кливленде. Помимо этого, участники Aerosmith также объявили группы, [Читать...]

Новый web-узел открыла в интернете арт-студия Фонда Ирины Архиповой. Сайт, который находится по адресу www.kutavi.narod.ru, связан с основным официальным сайтом Фонда Ирины Архиповой (www.arkhipova.da.ru), однако содержит и много иной информации. В частности, на его страницах размещены данные о [Читать...]