{ 1 июня 2022 }

ДНР, ЛНР и Херсонская области войдут в состав России

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак считает, что ДНР, ЛНР и Херсонская области войдут в состав России. «Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе РФ, нет никаких»,— заявил он. Что касается Запорожской области, то Турчак считает, что проведение референдума там возможно лишь после создания зоны безопасности, прекращения обстрелов. Итог же голосования, как считает Турчак, будет аналогичным.

Хотим напомнить: наш президент еще в марте заявил, что если Украина продолжит затягивать переговоры и конфликт, то требования России неизбежно вырастут. Если поначалу Украина могла ограничиться потерей одного лишь Крыма с Донбассом, то теперь база российских требований, по сути, начинает прирастать Херсоном и Запорожьем. И по мере разрастания боевых действий на другие русскоязычные области Украины существует перспектива их дальнейшего увеличения.

Украина, конечно же, заявляет о неприемлемости подобных претензий и пока на словах не готова поступиться даже Крымом, контроль над которым она полностью утратила вот уже 8 лет назад. И хотя Запад поддерживает линию Зеленского, там уже все чаще звучат нотки усталости от украинского кризиса, доставляющего им слишком много проблем. Более того – призывы смириться с ситуацией и пожертвовать частью территории, как это предложил незабвенный Киссинджер. Рано или поздно, но Киеву придется смириться с российскими условиями мира. И чем раньше там это поймут, тем меньше территорий они потеряют.

Мейстер


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