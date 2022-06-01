Обещание Шольца поставить Украине зенитные ракеты IRIS-T — это отличный пример намерения, которое можно исполнять в режиме «сдохнет или шах или ишак».

Комплекс новый, в арсеналах у немцев его нет, то есть поставки пойдут с завода. Обсуждаемые 10 комплектов этого ЗРК будут делать несколько лет — предполагается, что 3-4 года. Начать могут раньше — первый комплекс могут передать в ноябре, но один комплекс ЗРК малой/средней дальности в войне, где их исходно были сотни, погоды не сделает. Десять, впрочем, тоже.

Есть все основания полагать, что к моменту когда контракт будет завершен, политическая обстановка рискует критически поменяться.