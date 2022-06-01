НАТО продолжает поддерживать Украину, но края в этой поддержке обозначены довольно четко: представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что США не будут поставлять Украине «ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя». Ранее это же заявила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, по словам которой Киев не получит от Штатов вооружение, способное атаковать российскую территорию, так как США не собираются становиться стороной конфликта.

Какой отсюда можно сделать вывод? Эскалация по-прежнему рассматривается в США как крайне нежелательный сценарий, Вашингтон старается ее избежать. Войну НАТО, впрочем, продолжать будет — до последнего украинца. Но так, чтобы боже упаси, не пришлось втягиваться самим.

Повод ли это думать о НАТО лучше? Вряд ли. Но жить они хотят, и это уже хорошо.