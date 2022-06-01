Неожиданные для польских журналистов результаты дал опрос, насчёт отношения к России, проведенный в 52 странах по инициативе фонда «Альянс демократий», основанного бывшим генсеком НАТО Расмуссеном. Самой антироссийской страной из всех, кто в этом довольно-таки провокационном исследовании участвовал, оказалась Польша, сильно переплюнувшая в этом даже Украину, в которой населению сейчас действительно трудно было бы выражать какие-то акцентированно пророссийские настроения (помимо всего прочего, людям жить хочется, а ожидать от нынешних киевских властей и их западных союзников можно чего угодно). 87% опрошенных поляков выразили крайне негативное отношение к России, что по сравнению с 80% украинцев — результат удивительный. Во всяком случае «Польская мысль», которая об этом сообщила, отреагировала именно так. И это несмотря на то, что Польше пока Россия ещё ничего не сделала. По крайней мере, ПОКА.

С другой стороны, в Польше ненависть к России в последние годы буквально культивируется, а если очень долго промывать людям мозги, результат неизбежен. Тем более, менталитет у поляков сложный, конфликтный и с дикими комплексами, особенно по отношению к Москве. Воспоминания о трёх разделах Польши между Австрией, Пруссией и Россией в XVIII веке, неудачных восстаниях ХIX столетия, обретении независимости после Октябрьской революции и её потере уже через два десятилетия, перед Второй Мировой войной, а также о послевоенном существовании в качестве части социалистического блока и Варшавского договора, полякам души бередят, и сильно. Особенно в преддверии попытки подмять под себя Украину (не исключено, не только Западную), а там, чем чёрт не шутит, и Калининградской области и (или) Литвы. Велика будет Польша от моря до моря! Если, конечно, в очередной раз медным тазом как государство не накроется, что, вообще-то говоря, более чем возможно.

Что с этой страной и населяющими её людьми ни делай, всё им не впрок и всего мало. В послевоенные времена Сталин к Польше, восстановив её государственность и закрыв глаза на чистки национальных меньшинств, устроенные Варшавой, прирезал столько исконно немецких земель, а Советский Союз передал пооякам такую долю немецких репараций, что, казалось бы, поляки до сих пор на него молиться должны, а они его проклинают чаще, чем Гитлера и Третий рейх. Более 600 тысяч солдат и офицеров Красной армии погибли при освобождении Польши — памятники им сейчас сносят по всей стране. Когда в 80-х в Польше «Солидарность» бузить начала, её, в отличие от венгров в 1956 и чехов со словаками в 1968 годах пальцем никто не тронул (и совершенно зря). За всё, что только можно было полякам извинения принесли, любым сырьём по части энергетики снабжали, за транзит платили, рынком для их товаров были… Всё напрасно. Как в Евросоюз и НАТО попали, такая им вожжа под хвост пошла… Вот же ж, пся крев, пшеклента дефензива!

Нет, разрушать польские воинские мемориалы у нас, в отличие от советских в Польше, никто не собирается. Голоса об этом раздаются, но их начальство пресекает. Живущих в России поляков никто не трогает и истерик по их поводу не устраивает, хотя некомплиментарные для Польши исторические события по части двусторонних отношений, историки вспоминают. Незачем больше самоцензуру включать. Польских писателей издают и читают (Сенкевич, Лем и Сапковский вне конкуренции), польскую музыку исполняют и слушают, польские фильмы по телевидению идут, польские товары в магазинах никто с полок не снимает… В общем, в нормальной стране, которой, несмотря на все усилия соседей по планете остаётся Россия, всё нормально и остаётся. В Польше… Ну, тут всё сложно, но это не наша проблема. Хочет Варшава очередной войны с Россией, будет ей война. Напрашивается на новый раздел с очередной потерей государственности, тоже вещь вполне вероятная. А там как будет, так и будет.