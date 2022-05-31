{ 31 мая 2022 }

Пугачева ответила на нецензурное послание с телецентра «Останкино»

Рубрики: [Скандалы]  

Из соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева впервые за несколько месяцев вышла на связь с поклонниками в соцсетях 31 мая 2022 года. Поводом для этого стало нецензурное послание в ее адрес, появившееся недавно на здании телецентра «Останкино» в Москве. Неизвестные хейтеры написали следующее:

— Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут [достала].

У себя в блоге Алла Пугачева разместила лаконичный ответ недоброжелателям, сопроводив публикацию видеороликом, в котором она позирует в белом костюме и без макияжа.

— Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна! — написала певица.

Напоминим, что несколько месяцев назад Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми выехали в Израиль, невольно спровоцировав тем самым волну хейта в свой адрес. Недавно артистка пообещала вернуться в Россию к началу нового учебного года.

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