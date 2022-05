Определена самая узнаваемая юная героиня советского кино

«Пока-пока-покачивать перьями на шляпах» украинцам теперь можно только на торжественных гей-парадах. Культовый фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра» производства, к слову, Одесской киностудии — настолько сурово запрещен Киевом, что за его показ телеканалу «Интер» снова устроили проверку с пристрастием. [Читать...]

Согласно опросу, проводимому Американским Институтом кино среди 1.500 голливудских актеров, режиссеров и поэтов-песенников, композиция“Over The Rainbow” в исполнении Джуди Гарланд признана лучшей кинокомпозицией всех времен. Песня вошла в фильм «Волшебник страны Оз». На втором месте вещь “As Time [Читать...]

Союз кинематографистов РФ и ООО «КиноКонцерт» в Доме кино СК России представляют. 8 апреля вы можете посмотреть новую концертную программу «Весеннее настроение» – со сцены будут звучать стихи, монологи, песни о весне и любви в исполнении известных артистов: [Читать...]

В новом проекте Брэда Берда («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») в роли девочки-робота снимется юная английская актриса Рэффи Кэссиди («Белоснежка и охотник», «Мрачные тени»). Сюжет фильма держится в секрете, известно лишь, что Рэффи Кэссиди сыграет девочку-робота, которая уже несколько [Читать...]

Бритни Спирс и Хью Грант озвучат роли героев американской версии мультипликационного фильма канала BBC «Robbie The Reindeer», а также продолжение картины «Robbie The Reindeer In Legend Of The Lost Tribe». Оригинальная версия мультфильма «Robbie The Reindeer» была показана [Читать...]