{ 31 мая 2022 }

Определена самая узнаваемая юная героиня советского кино

Рубрики: [Кино]  

Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» обнародовал рейтинг самых узнаваемых молодых киногероев советской эпохи 31 мая 2022 года.

Приуроченный к Дню защиты детей опрос выявил, что абсолютным победителем стала Алиса Селезнева в исполнении Наташи Гусевой из фильма Павла Арсенова «Гостья из будущего» (1984): 99% респондентов от 18 до 24 лет правильно назвали имя персонажа. В ходе опроса респондентам предлагали назвать имя героя и фильм по его фотографии.

Вторую строчку заняли Электроник и Сергей Сыроежкин в исполнении Владимира и Юрия Торсуевых из картины Константина Бромберга «Приключения Электроника» (1979). На третьей позиции разместился Коля Герасимов в исполнении Алексея Фомкина из «Гостьи из будущего».

Кроме того, в пятерку лидеров вошли главные герои фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984) Владимира Аленикова и Костя Иночкин из семейной комедии режиссера Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964).

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