Круз близок к рекордным кассам

Уже в первый день проката новый «Топ Ган» собрал в США 51 млн долларов, самую малость не дотянувшись до рекордного у «Парамаунт» «Железного человека 2». Касса за три дня – 120 млн, и это тоже предельно солидно.

Бодрая бредятина, в которой на американском самолете, более близком кукурузнику, чем Су-57, можно победить наш истребитель пятого поколения – здорово заходит в напуганном западном обществе. Понятно теперь, откуда украинская пропаганда хлебает вдохновение для своих «Призраков».

Общие цифры может занизить китайский прокат. Его судьба пока неясна, однако Пекин уже не раз доказывал готовность закрывать страну даже от вполне смотрибельной пропаганды страны-противника. Тот факт, что китайский медиагигант Tencent отозвал финансирование летных подвигов Тома Круза – оптимизма прокатчикам не внушает.

Зато наши кинокритики восторженно бьют челом. Ну а как не бить? Том Круз ведь, как в детстве прям, такой: пиу-пиу, дыщь, фиу-у-у-у. Красота, да и только.