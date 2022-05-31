Прямо с пальмы. В Каннах раздали ветки

Главную награду юбилейного кинофестиваля снова дали Рубену Эстлунду, как и пять лет назад за «Квадрат». Его отмеченную нынче работу — «Треугольник печали» — еще не видели, а описание выглядит вполне заманчиво: черная комедия о крушении роскошной яхты у необитаемого острова, да еще и с Вуди Харрельсоном — не исключено, что фильм действительно заслужил золотую пальмовую ветвь, хотя часть критиков и огорчена попаданием простоватого Эстлунда в ряды двукратных.

Гран-при поделили «Звезды в полдень» о любви на фоне никарагуанской революции и картина «Близко» о дружбе двух 13-летних подростков (на еврофестивальном языке это звучит уже страшновато). Лучшим режиссером трендово признали корейца Пака Чхана Ука за детектив «Решение расстаться», спецпризами отметили Феликса ван Грёнингена, Шарлотту Вандермеерш и Ежи Сколимовского. Среди актеров торжествовали Сон Кан Хо и Зара Амир Эбрахими.

Серебренников остался без наград. Как пишет западная пресса, ему не удалось раскрыть гениальность Чайковского. Ну так он вроде вовсе и не ее раскрывал. Кирилл у нас больше по раскрытию генитальности, а с этим в Европе никогда не угадаешь — то наградят, то не очень.